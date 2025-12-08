Un incendio se registrado este domingo 7 de diciembre en la noche de velitas en un edificio del sector Las Palmas, en Medellín, dejando seis personas afectadas, dos con quemaduras leves y cuatro con complicaciones por inhalación de humo. En el hecho también murió un canino.

Lea más: Incendio en edificio de más de 20 pisos en Medellín

De acuerdo con el informe de las autoridades, tres equipos del Cuerpo de Bomberos de la ciudad atendieron las llamas que se iniciaron en el piso 14 de una unidad residencial ubicada en la carrera 31 con calle 19. La torre tuvo que ser evacuada por completo mientras los socorristas controlaban la situación.

Mientras tanto, en el occidente de Medellín, las fuertes precipitaciones causaron estragos en Altavista y en la Comuna 13, especialmente en el barrio Belencito.

El director del Dagrd, Carlos Andrés Quintero, expreso que, “debido a esto, cerca de 240 persona ya está totalmente controlado. Se están haciendo las labores de inspección por parte del Cuerpo Oficial de Bomberos de Medellín. De igual forma, se presentaron fuertes lluvias, en donde la quebrada Anadillas afectó tres viviendas con pérdida total de enseres”, expresó el director del Dagrd, Carlos Andrés Quintero.

Ver más: Preso de La Picota hizo ‘cambiazo’ con un visitante y se fugó de la cárcel el Día de las Velitas

Por su parte, el alcalde Federico Gutiérrez informó que, un furgón que intentó cruzar la quebrada Altavista quedó atrapado en el cauce, sin embargo, no hubo lesionados.

🚨#BomberosMedellín reporta afectación por agua y lodos en 3 viviendas. Asimismo, un vehículo tipo furgón que intentó atravesar la quebrada Altavista quedó atrapado en el cauce. En ambos casos no se registran lesionados.



Se presenta además un movimiento en masa y afectación en… pic.twitter.com/fnz7oI0Mhz — Fico Gutiérrez (@FicoGutierrez) December 7, 2025

Las autoridades locales aún investigan el origen del incendio. Mientras que un equipo técnico de la Alcaldía revisa las estructuras afectadas por las lluvias para descartar daños mayores, mientras la Comisión Social del Dagrd avanza en el censo de las familias impactadas.