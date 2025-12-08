En la tarde del domingo 7 de diciembre, fecha en la que se celebra el Día de las Velitas en Colombia, se registró la fuga de un interno de la cárcel La Picota, en Bogotá.

El privado de la libertad que escapó del establecimiento carcelario fue identificado como Pedro David Nieves Mosquera, condenado a 28 años por el delito de secuestro extorsivo.

Al parecer, hacia las 4:20 de la tarde el preso hizo un ‘cambiazo’ con un visitante, identificado como Alexander Marulanda Ríos, familiar suyo.

El visitante se quedó dentro del penal, mientras el recluso se fugó, al parecer, suplantando su identidad.

Poco después el personal de seguridad de La Picota se dio cuenta de lo sucedido y las autoridades emprendieron la búsqueda de Pedro David Nieves Mosquera.

Mientras que el visitante fue puesto a disposición de las autoridades judiciales para que responda por su presunta responsabilidad en el caso.

Medios capitalinos recordaron que este hombre cumplió una condena de más de ocho años de prisión por el delito de extorsión y cuando salía de la cárcel en 2023 fue capturado nuevamente por haber participado en la planeación, estando privado de la libertad, del secuestro de un empresario en Boyacá.