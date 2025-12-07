Uno de los testimonios claves que ha servido como evidencia en el caso de las niñas que murieron en abril de este año luego de que consumieran unas frambuesas cubiertas de chocolates es el del mensajero que entregó el pedido.

De acuerdo a la Noticias Caracol, la Fiscalía confirmó que los dulces fueron entregados por un hombre, que hizo de mensajero. La identidad y la declaración resultaron claves para el caso.

Dicho mensajero fue identificado por un seguimiento a través de cámaras de seguridad. Al hombre se le ve un paquete en la mano, que luego se descubrió que era de una amiga de la empresaria Zulma Guzmán Castro, la mujer señalada como la principal sospechosa.

El mensajero prefirió no revelar la identidad de esta persona, pero sí detalló que tuvo que acercarse en dos ocasiones el mismo día a la vivienda de la familia De Bedout para lograr que recibieran el paquete, bajo la premisa de que se trataba de un obsequio. En la primera ocasión se acercó hacia las 6:30 p. m., y la segunda, a las 7:15 p. m.

Pese a esto, la Fiscalía sostiene que el supuesto regalo nunca existió como tal y todo fue parte de un plan premeditado.

Hay que recordar que Emilia e Inés fueron hospitalizadas, junto a otro menor, apenas horas después de consumir las frambuesas. Las dos primeras murieron como consecuencia del envenenamiento.

Toda la investigación apunta a Zulma Guzmán Castro, que era amiga de la familia desde hace unos 20 años y al parecer habría planeado todo tras tener información detallada sobre los hábitos de las víctimas. A las niñas les gustaban las frambuesas con chocolate.

La Fiscalía también tiene como hipótesis que Castro Guzmán habría planificado todo como un acto de venganza. Pues habría tenido una relación “clandestina” con el padre de las niñas, de acuerdo a un mensaje que ella misma habría enviado a grupos de WhatsApp.

“Me acusan de haber huido a Argentina y luego a Brasil, España y UK. Los que me conocen saben que no voy a ninguna parte, saben que estaba en Argentina desde hace más de dos años trabajando y que este año comienzo una maestría en periodismo; me vine a España hace un mes largo con escala en Brasil y fui a UK por mi hijo”, se lee en el supuesto mensaje.

También agrega: “Me encuentro en medio de una situación gravísima donde me están acusando públicamente de haber sido quien envió un veneno que mató a unas niñas hace unos meses; me imagino que el chisme está creciendo como wild fire (incendio forestal)”.

El mensaje dice: “La Fiscalía nunca me informó de ninguna investigación y envía un abogado amigo ayer a preguntar, pues me llegó el chisme de que estaban hablando de mí hoy; al otro día los medios me acusan y sin más, ya ni para qué un juicio”.