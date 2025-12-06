Zulma Guzmán Castro es el nombre de la mujer que es buscada por las autoridades luego de que la Fiscalía General de la Nación revelara que es la principal sospechosa del envenenamiento de tres menores de edad en Bogotá en abril de este año. Dos de las niñas murieron y otra aún lucha por su vida.

De acuerdo a los detalles del informe del ente acusador, existen evidencias que vinculan a la mujer con el envío de unas frambuesas cubiertas de chocolate que recibieron y consumieron las niñas.

Una primera niña, llamada Emilia, comenzó a sentir los síntomas, el mismo día que consumieron las frambuesas. La hoy fallecida empezó a presentar vómitos, malestar general, adormecimiento y dificultad para respirar.

Ante el agravamiento de su salud, Emilia fue conducida a la Fundación Santa Fe en la madrugada del 5, sin embargo, pese a los esfuerzos médicos la niña falleció cuatro horas después de ingresada.

La otra víctima murió dos días después tras haber sido ingresada a la Unidad de Cuidados Intensivos junto a otra amiga, Gabriela, quien sí logró reponerse de las complicaciones producto del talio.

Hay un tercero que también ingirió el metal tóxico, es un joven mayor de edad que sí logró sobrevivir, sin embargo, tras el envenenamiento, esta persona sigue en un delicado estado de salud, lo que según fuentes citadas por Red+ Noticias, no facilita las declaraciones y entrevistas de los investigadores.

Zulma Guzmán admitió que tuvo una relación con el papá de una de las niñas

En las últimas horas se conoció que la mujer, quien tiene alerta de búsqueda por la Interpol, envió un mensaje a grupos de WhatsApp tratando toda la información que la señala de un “chisme” y admitiendo que todo es porque tuvo una relación con el padre de una de las niñas.

“Me acusan de haber huido a Argentina y luego a Brasil, España y UK. Los que me conocen saben que no voy a ninguna parte, saben que estaba en Argentina desde hace más de dos años trabajando y que este año comienzo una maestría en periodismo; me vine a España hace un mes largo con escala en Brasil y fui a UK por mi hijo”, se lee en el supuesto mensaje.

También agrega: “Me encuentro en medio de una situación gravísima donde me están acusando públicamente de haber sido quien envió un veneno que mató a unas niñas hace unos meses; me imagino que el chisme está creciendo como wild fire (incendio forestal)”.

El mensaje dice: “La Fiscalía nunca me informó de ninguna investigación y envía un abogado amigo ayer a preguntar, pues me llegó el chisme de que estaban hablando de mí hoy; al otro día los medios me acusan y sin más, ya ni para qué un juicio”.

Cortesía Mensaje de Zulma Guzmán Castro a grupos de WhatsApp.

Zulma Guzmán es investigada por otra muerte

Dentro de los detalles que presentó la Fiscalía sobre el caso y las evidencias que existen en contra de la mujer, quien es fundadora de una empresa llamada Car-B S.A.S., una compañía de carsharing en Colombia que nació en 2017, se investiga su posible vínculo con otra muerte, que también está relacionado a la misma familia de las víctimas.

Todo tiene que ver con una relación con el padre de una de las menores que falleció: Juan de Bedout, cuya esposa también murió meses atrás, presuntamente, en circunstancias similares.

Según publicó Caracol Radio, la mujer fue diagnosticada con cáncer, pero el personal de la salud que la trató también descubrió una sintomatología que no tenía relación con la enfermedad. La mujer viajó a Europa con su esposo, al sentirse mejor, pero su estado de salud empezó a empeorar y en su regreso a Bogotá, murió.

Por esto, la Fiscalía habría abierto otra nueva línea de investigación, pues al parecer se habría encontrado muestras de talio en el organismo de la mujer fallecida.