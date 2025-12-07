La violencia se tomó la noche en Cúcuta y su zona metropolitana este sábado 6 de diciembre. Se registraron dos ataques casi simultáneos contra unidades de la Policía Nacional. Los hechos ocurrieron en el municipio de Villa del Rosario y dejaron como resultado dos policías fallecidos y dos más heridos.

El primer incidente se presentó cerca de las 10:45 de la noche, cuando el CAI Morichal fue blanco de disparos y artefactos explosivos. Dos uniformados resultaron lesionados y fueron trasladados a un centro asistencial, donde se recuperan bajo supervisión médica.

Minutos después, otra agresión se produjo en el barrio La Concordia, también en Villa del Rosario, donde una patrulla fue interceptada por hombres armados. En este ataque murieron el intendiente Franklyn Alfonso Guerrero y el subintendente Jairo Andrés Holguín Calderón.

El Brigadier General William Oswaldo Rincón Zambrano, director de la Policía Metropolitana de Cúcuta, señaló que los hechos serían retaliaciones del ELN tras recientes golpes de las autoridades contra la estructura denominada ‘Jorge Eliecer Cañizares’,es el cabecilla financiero y conocido como alias El Coqui. Contra este hombre existe una recompensa de hasta 40 millones de pesos para lograr su ubicación y captura.

Asimismo, añadió que en las operaciones han “logrado recientemente la captura de cinco de los más cercanos colaboradores de este sujeto que se encargaban de intimidar, extorsionar a comerciantes, transportadores, así como también de hurtar y quemar vehículos de las diferentes empresas distribuidoras en Cúcuta y en el área metropolitana. Dentro de los detenidos se encuentra alias Fallares señalado como el coordinador del ELN para el cobro de extorsiones en esta región, esta estructura Criminal mantenía aterrorizada a la población mediante extorsiones en sectores como San Gerardo, el Cerrito, Santa Cecilia, San Faustino y la vía Puerto Santander y Villa el Rosario”.

Ante la situación, la Policía anunció el envío de 308 nuevos uniformados, así como el fortalecimiento de unidades de inteligencia y policía judicial. También se habilitará la línea 107 contra el terrorismo y el crimen organizado, y se ofrecerán recompensas de hasta 150 millones de pesos para obtener información que permita anticipar nuevas acciones violentas.

Asimismo, manifestó que “estas cobardes agresiones no van a detenernos. No descansaremos hasta capturar a los responsables”, y expresó un mensaje de solidaridad a las familias de los dos policías asesinados y reiteró el compromiso de las fuerzas militares y de policía con la seguridad del Norte de Santander.

“Toda nuestra solidaridad con las familias de estos valientes héroes que han ofrendido no solamente su vida, sino también el sacrificio de sus hijos en el lamentables hechos. Por eso no descansaremos hasta dar con los responsables de estos cobardes ataques la policía nacional, nuestras fuerzas armadas, nuestro ejército reafirman el compromiso de garantizar las condiciones de seguridad, convivencia de todos los habitantes del norte de Santander, particularmente también nuestra metropolitana de Cúcuta”.