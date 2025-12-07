La violencia se tomó la noche en Cúcuta y su zona metropolitana este sábado 6 de diciembre. Se presentaron dos ataques de forma simultánea contra la Policía Nacional: dos uniformados muertos y dos más heridos.

El primero fue un hostigamiento y ataque con explosivos contra el CAI Morichal en el municipio de Villa del Rosario, a las 10:45 de la noche. Dos uniformados resultaron heridos y se encuentran estables recibiendo atención médica.

De forma simultánea, una patrulla policial fue atacada en el barrio La Concordia del mismo municipio. Dos uniformados murieron, el intendente Franklyn Alfonso Guerrero y el subintendente Jairo Andrés Holguín Calderón.

De acuerdo al informe preliminar de las autoridades, detrás de estos atentados estaría el ELN y sería en respuesta por recientes acciones ofensivas de parte de la Fuerza Pública en contra del grupo armado en esta región.

Otro tercer hecho, que está en verificación, se habría presentado en el barrio El Escobal de Cúcuta. Habitantes del sector informaron que se escucharon fuertes detonaciones en la madrugada del domingo 7 de diciembre. El sitio se encuentra sin electricidad desde entonces.

Pronunciamiento del presidente Petro sobre atentados en Cúcuta

El mismo presidente Gustavo Petro se pronunció por los hechos ocurridos Cúcuta y su zona metropolitana.

“Buscarán crear violencia en la frontera y nuestro pie de fuerza en la frontera colombo - venezolana debe aumentar. El intendente Franklyn Alfonso Guerrero y el subintendente Jairo Andrés Holguín Calderón, han sido asesinados en el barrio Concordia en Cúcuta/Villa del Rosario. Lamento la perdida de estos dos jóvenes policías colombianos. La muerte fratricida no permite la Colombia grande. No más sangre entre nuestras familias”, publicó el mandatario.