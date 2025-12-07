Otro atentado terrorista se registró en la tarde - noche de este sábado 6 de diciembre en el departamento del Cauca. En el municipio de Balboa, una motobomba explotó cerca de la estación de Policía de la localidad, dejando al menos 13 personas heridas.

El momento de la explosión quedó grabado en video gracias a una cámara de seguridad del sector. El atentado dejó graves daños en locales comerciales, incluyendo en la Cooperativa de Caficultores de Balboa, un punto de acopio fundamental para productores locales.

En las imágenes se puede observar cómo apenas momentos después de la detonación de la motobomba, un vehículo negro se detiene y su conductor sale corriendo de la escena. También se nota a un hombre que agarra su motocicleta e intenta apartarse del sitio huyendo del incendio.

Las autoridades ya determinaron que la motobomba había sido abandonada minutos antes en el sitio y trabajan con ayuda de los videos de cámaras de seguridad para identificar a la persona que dejó el vehículo para perpetrar el atentado.

“La violencia de los grupos armados vuelve a golpear al Cauca. El ataque con motobomba en Balboa, que deja preliminarmente siete (13 en total) heridos e incendia la Cooperativa de Caficultores, es un atentado contra la dignidad de un pueblo trabajador”, afirmó el gobernador del departamento, Octavio Guzmán.

Agregó al respecto: “Desde el primer momento activamos la respuesta con la Alcaldía, la red hospitalaria, la Fuerza Pública y los organismos de socorro, ordenando el despliegue de dos móviles y 10 unidades de Bomberos de El Bordo para atender la emergencia”.