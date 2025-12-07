Durante su paso por el Magdalena, donde inauguró el Eje Vial de la Variante de Ciénaga y encabezó el homenaje por los 97 años de la masacre de las bananeras, el presidente Gustavo Petro advirtió que el país enfrenta un escenario que, según él, recuerda los tensos momentos vividos en “aquella época”.

Desde Ciénaga, el mandatario estableció un paralelo directo entre la coyuntura actual y los sucesos de diciembre de 1928, cuando trabajadores de la United Fruit Company fueron asesinados por tropas colombianas en medio de presiones y amenazas del gobierno estadounidense.

Petro aseguró que ese ambiente de intimidación “pareciera repetirse”, al referirse a recientes advertencias provenientes de Washington sobre posibles acciones contra el narcotráfico en territorio colombiano.

“Pareciera que lo que pasó ayer acontece hoy. Había una amenaza de invasión de Estados Unidos a Colombia si el entonces gobierno nacional de Miguel Abadía Méndez en ese momento apoyaba a los trabajadores de la zona bananera. Así pasa hoy amenazan en el Caribe con una invasión y del mismo país si el presidente no hace lo que allá quieren”.

Asimismo, Petro aprovechó el acto para reiterar que ningún soldado del mundo debe obedecer órdenes contrarias a la Constitución o al derecho internacional. En ese punto criticó los operativos liderados por Donald Trump en el Caribe, que han dejado decenas de muertos, y también cuestionó el respaldo de Estados Unidos a las acciones de Israel en Gaza.

“Ningún militar debe obedecer este tipo de órdenes y matar lancheros como ha sucedido en el Mar Caribe, matar 20 mil bebés en Gaza, ni matar trabajadores sin armas como hace 97 años”.

Con el pueblo cienaguero en el Magdalena.



Aquí hace 97 años, masacraron a miles de trabajadores aquí.



El gobierno de EEUU en esa época amenazó con una invasión si se subían los sueldos.



La Unión Fruit Company era la dueña del banano.



El presidente Abadía Méndez, conservador… pic.twitter.com/QT55SsbNu3 — Gustavo Petro (@petrogustavo) December 6, 2025

Por otro lado, la Cancillería respondió de manera contundente a las versiones relacionadas con eventuales operaciones militares estadounidenses en Colombia. La ministra de Relaciones Exteriores rechazó cualquier insinuación al respecto, luego de que The Washington Post revelara información sobre bombardeos de EE. UU. cerca del Pacífico colombiano.