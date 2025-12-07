Las autoridades colombianas siguen de cerca la situación del mayor del Ejército Miguel Ángel Acosta Romero, quien fue detenido este sábado 6 de diciembre en territorio venezolano. Fue retenido junto con su esposa y sus dos hijos menores de edad.

Lea más: “Pareciera que lo que pasó ayer acontece hoy”: Petro compara la masacre de las bananeras con una posible intervención de EE.UU.

El oficial, integrante de la Unidad contra Amenazas del Narcotráfico en Bogotá, había salido con permiso personal y cruzó el puente internacional Francisco de Paula Santander, paso fronterizo entre Norte de Santander y el estado Táchira, cuando fue retenido por funcionarios del vecino país.

Según el medio Caracol Radio, la familia almorzaba cerca del puente internacional Simón Bolívar cuando, al utilizar la aplicación de navegación Waze, habrían tomado por error una ruta que los llevó a cruzar involuntariamente hacia el lado venezolano. En ese punto, fueron interceptados por la Guardia Venezolana y trasladados a un comando del vecino país.

Hasta ahora no se han esclarecido las razones de la detención ni se ha informado oficialmente en qué lugar permanece el militar.

Ver más: Naufragio en el Golfo de Urabá: deja una niña de cuatro años y una mujer muerta

Aunque aún no existe una explicación oficial sobre el hecho, fuentes en la zona fronteriza aseguran que los acompañantes del oficial se encuentran en buen estado y que podrían ser entregados a Colombia en las próximas horas, mientras avanzan los contactos diplomáticos para gestionar el retorno del mayor Acosta Romero.