Una embarcación que hacía la ruta entre Acandí, Chocó y Turbo, Antioquia, sufrió un naufragio este sábado 6 de diciembre en aguas del Golfo de Urabá, dejando al menos dos personas fallecidas y varios sobrevivientes.

Videos que circulan en redes sociales muestran a algunos de los náufragos solicitando auxilio a una embarcación de la Armada Nacional.

El medio El Tiempo, se comunicó con la institución naval en Turbo y la región del Urabá e indicaron que están preparando un comunicado oficial. Confirmaron el accidente y señalaron que continúan evaluando la magnitud de los daños.

Por otro lado, la Alcaldía de Acandí confirmó que 49 personas fueron rescatadas con vida y trasladadas al muelle turístico de Turbo. Se estima que la embarcación transportaba a más de 50 pasajeros. Entre los fallecidos están una mujer, identificada como Cenaida Palacios, y una niña de cuatro año, Hillary.

Asimismo, pescadores y lancheros de la zona fueron clave para alertar sobre el accidente y asistir en la evacuación de los náufragos hacia el muelle.

En un mensaje difundido en redes sociales, la Alcaldía de Acandí expresó su dolor por la pérdida:

“Hoy Acandí amaneció con un nudo en el alma. El naufragio ocurrido nos arrebató a Cenaida Palacios y a la pequeña Hillary, dejando un vacío que cala hondo. Cenaida fue corazón y motor en los grados realizados ayer en la institución educativa Diego Luis Córdoba, apoyó incondicionalmente cada detalle, cada actividad, cada paso. Se fue siendo una servidora entregada a su comunidad, una mujer que sostenía, acompañaba y hacía que las cosas sucedieran”, se lee en el comunicado.

Hillary, de tan solo 4 años, deja una huella imborrable en quienes tuvieron la fortuna de conocerla. La Alcaldía de Acandí expresó su acompañamiento a su familia.

“Deja una luz breve pero eterna, una ternura que queda marcada en todos los que la conocieron. Como Administración municipal, acompañamos a sus familias, a la comunidad educativa y a todo Acandí en este momento de dolor profundo. Que la memoria de ambas nos una, nos consuele y nos recuerde el valor de estar ahí los unos para los otros”.