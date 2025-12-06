Desde el pasado 25 de junio comenzó a regir parcialmente la nueva reforma laboral, sancionada como la Ley 2466, la cual tiene importantes cambios en los horarios de trabajo, los recargos por festivos y dominicales, y en las condiciones de contratación en todo el país.

Uno de los cambios que trae consigo esta ley es la posibilidad que tienen las mujeres menstruantes de pedir una licencia remunerada cuando presenten cólicos incapacitantes por el periodo.

Quienes pueden solicitar la licencia son todas aquellas personas que presenten síntomas incapacitantes como endometriosis, síndrome de ovario poliquístico (SOP), miomas uterinos, adenomiosis, dismenorrea severa y otras enfermedades ginecológicas que afecten el bienestar y la capacidad laboral.

Para poder solicitar este beneficio laboral, la trabajadora deberá acudir al médico para que la evalúe que una vez corrobore el diagnóstico deberá certificar la incapacidad describiendo el estado de salud de la paciente.

Tras esto, la certificación deberá ser presentada al empleador quien revisará la documentación para verificar su validez. Una vez confirmado el estado de salud incapacitante, el área encargada deberá autorizar la licencia, acotándose a la ley.

La ley se está empezando a aplicar de apoco, arrancando con las entidades públicas como ya lo hizo el sistema de medios públicos RTVC donde su gerente, Holman Morris, oficializó la resolución que habilita un día de permiso remunerado.

Por ahora, esta medida está en fase voluntaria, es decir, las empresas pueden decidir acogerse a la normativa o no, pero a partir de junio de 2026 será obligatorio para todas las empresas del país.

Así aplicarán los descansos de Navidad y fin de año con la reforma

Los días festivos como Navidad y Año Nuevo seguirán siendo días de descanso, según lo indicado por expertos en derecho laboral. Sin embargo, quienes deban trabajar en esas fechas, tendrán derecho al pago del recargo correspondiente.

Además, quienes trabajen a partir del 26 de diciembre deberán recibir el recargo nocturno por el tiempo laborado después de las 7:00 p.m.

Por otro lado, el gobierno de Gustavo Petro regularizó los contratos a término fijo. A partir de la vigencia de esta ley, las empresas no podrán mantener a un trabajador bajo esta modalidad por más de cuatro años.

El ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, explicó que la implementación se realizará mediante decretos reglamentarios y una mayor vigilancia.

“La reglamentación consistirá en la expedición de decretos que materialicen los artículos y una acción decidida, sobre todo, en la inspección y vigilancia. Vamos a vincular nuevos inspectores de trabajo para que garanticen la correcta implementación de la ley laboral”, manifestó.