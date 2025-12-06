Los usuarios nuevamente anunciaron por las redes sociales que este sábado 6 de diciembre al ingresar a la billetera digital Nequi presentaba error y no podían hacer ninguna transacción.

Y es que a pocos días de iniciado diciembre, mes en el que las transacciones digitales se disparan por compras, pagos y primas, la aplicación Nequi, ha tenido bastantes problemas en su servicio, generando frustración entre miles de usuarios en todo el país.

En lugar de permitir el acceso, Nequi mostraba un mensaje indicando que regresarían pronto con todos los servicios activos al 100% y recordando que aún era posible retirar dinero a través de cajeros y corresponsales Bancolombia.

X @albert971 Nequi presentó fallas este sábado 6 de diciembre

Aunque la plataforma no ha emitido un comunicado formal, en su cuenta de X se han limitado a responder a quienes los mencionan con mensajes que informan que el equipo técnico ya está trabajando para resolver la intermitencia lo antes posible.

“¡Hola! Trabajamos para resolver la intermitencia de la app lo más rápido posible. Por lo pronto, puedes sacar plata en los corresponsales y cajeros de Bancolombia”, dijeron.

Y es que el 1 de diciembre la aplicación ya había presentado interrupciones que afectaron principalmente los envíos a Bancolombia, los retiros en corresponsales y las recargas vía PSE. Incluso días antes, el 27 de noviembre, se había registrado otro episodio que complicó el inicio de sesión, los pagos y la disponibilidad de dinero en varias ciudades.

En octubre, Nequi también enfrentó una caída masiva vinculada a una falla global en Amazon Web Services (AWS), proveedor que soporta parte de su infraestructura.

Nequi explicó que llevan más de tres semanas en un proceso de migración de infraestructura hacia la nube. Esta transición, comparada por ellos mismos con mudarse a una casa nueva, implica ajustes iniciales mientras todo queda en orden para mejorar la estabilidad del servicio.

“Como cuando uno se muda a una casa nueva, los primeros días siempre hay ajustes: se revisan enchufes, se organizan espacios y se acomoda lo esencial. En esta transición a la nube, Nequi está viviendo algo parecido para que la maquinaria fluya como se debe”, indicaron.

Asimismo, la empresa indicó que trabajan para que se pueda estabilizar la plataforma y restablecer la experiencia normal de sus usuarios cuanto antes.