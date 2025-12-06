Los uniformados de la estación de Policía en el municipio de Tesalia, en el departamento de Huila, durante media hora, aproximadamente, repelieron un feroz ataque con ráfagas de fusil y explosivos en la noche de este viernes 5 de diciembre.

De acuerdo a la misma Policía del Huila, el ataque lo perpetró el frente Ismael Ruiz de las disidencias de las Farc.

“Delincuentes del grupo armado Ismael Ruiz de las disidencias de las Farc atacaron con artefactos explosivos improvisados, con cilindros y con armas de fuego a las instalaciones y a los hombres y mujeres de la estación de Policía de Tesalia. Estos valerosos policías repelieron el ataque y evitaron una afectación mayor. No tenemos policías heridos; todos están sanos y salvos”, declaró el coronel Carlos Eduardo Téllez, comandante de la Policía Huila.

El ataque dejó varios vehículos incinerados, daños materiales en algunos locales comerciales y grafitis alusivos a grupos armados.

También se conoció que después del ataque los disidentes dejaron abandonado un cilindro, al parecer con explosivos, en una entidad bancaria. Las autoridades señalaron que al parecer pretendían hurtar el dinero del establecimiento.

Entre el Ejército Nacional y la Policía ya realizan operativos para dar con la ubicación de los disidentes responsables.