En la noche de este viernes 5 de diciembre, se registró un ataque con explosivos, lanzados desde un dron, contra la subestación de Policía del municipio de Patía, en Cauca.

De acuerdo a las autoridades, el Frente Carlos Patiño de las disidencias de las Farc sería el responsable del atentado, que dejó tres civiles y un patrullero heridos, según indicó el secretario de Gobierno del Patía, Óscar Piamba.

Asimismo, el reporte indica que el artefacto impactó en los alrededores del cuartel policial, y que los heridos fueron trasladados a un centro asistencial en El Bordo, cabecera de este municipio.

Las autoridades señalaron que dos de los heridos fueron dados de alta, mientras que el tercero permanece en observación médica. Sobre el patrullero de la Policía pudo conocerse que las lesiones no revisten gravedad.

Actualmente, las autoridades realizan una evaluación e inspección en el sitio para determinar los daños ocasionados en viviendas y establecimientos comerciales del sector.

Tras el hecho, el secretario Piamba confirmó que el tránsito por la vía Panamericana, en el sur del Cauca, transcurre con normalidad, y que el Ejército hace presencia en la zona.

