Tras la contingencia registrada en horas de la mañana de este viernes por la fuga en una tubería de conducción, la empresa Triple A confirmó que la afectación al servicio de acueducto podría extenderse hasta altas horas de la noche en varios sectores del norte de Barranquilla.

La compañía dio a conocer que actualmente continúan las labores de reparación en la estructura ubicada a la altura de la Calle 72 con Carrera 49

Debido a la naturaleza del daño se tomó la decisión de seguir drenando la línea de acueducto.

Entre los sectores afectados desde hace varias horas se encuentran:

“Delicias (CR 41/ CR 43 CL 69/CL 70B), Colombia (CR 43/CR 50 - CL 70/ CL 75), América, Porvenir (CR 46/CR 49BCL 75/CL 79), Prado (CR 50/CR 60 CL 70/CL 75), Alto Prado (CR 49B/CR 58 CL 75/CL 76 y CR 49B/CR 53 - CL 76/CL 79), Villa Country, Paraíso, Villa Del Este, Norte, Tres Ave Marías, El Castillo (CR 74/CR 79B-CL 79/CL 82), San Salvador (CR 78/CR 79 - CL 82/CL 86)”, informó.

De igual manera, presentan afectaciones en su servicio los barrios: “San Marino, La Floresta, Villa Carolina y Batallón”.

Triple A reafirmó que una vez concluyan las labores, se procederá con el restablecimiento gradual del servicio desde la estación de bombeo hacia los sectores afectados.