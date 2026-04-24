Este sábado 25 de abril el cantante paisa de música urbana Ryan Castro ofrecerá un concierto en el estadio Atanasio Girardot de la ciudad de Medellín, evento que no solo representa un encuentro especial entre el artista y sus fanáticos, sino también la consolidación de su carrera en la capital antioqueña.

Se trata del concierto en solitario más grande que ha realizado Ryan Castro, agotando más de 45 mil entradas en la cuna del reguetón en Colombia. El show hace parte de su gira ‘Sendé World Tour’ y se espera que lleve como invitados a otros cantantes del género nacidos en la región paisa.

Sin embargo, no solo las personas que compraron boletas para ir este sábado al Atanasio Girardot tendrán la oportunidad de ver el concierto, pues la Alcaldía de Medellín anunció hace unos días que transmitirá en vivo el show de Ryan Castro con el propósito de impulsar el talento local.

La transmisión se realizará desde la Feria del Ganado, a partir de las 3:00 de la tarde, con entrada libre, previa inscripción en este link. Esto como resultado de una alianza entre el equipo del artista y Medellín Music Lab, programa de la Secretaría de Juventud de la Alcaldía de Medellín dedicado a la formación y promoción de los talentos musicales de la ciudad.

“Para ustedes, para nuestra gente del barrio, gente trabajadora que no logró comprar boleta para nuestro concierto, están invitados totalmente gratis a nuestra transmisión oficial del concierto”, dijo Ryan Castro en una publicación de Instagram.

Por su parte, el Metro de Medellín lanzó una tarjeta cívica conmemorativa por el concierto de Ryan Castro. La edición limitada tiene el rostro del cantante, así como el Metro-Cable y el edificio Coltejer, también representativos de la ciudad.

Cada persona podrá comprar un máximo de dos tarjetas en estaciones principales como Niquia, Acevedo, San Antonio, Estadio, Universidad y Poblado. El precio es de 12.100 pesos, sin recarga incluida.