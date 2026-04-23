Pocas cosas resultan tan frustrantes en la cocina como cortar un limón y descubrir que está seco.

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Y es que este cítrico es uno de los ingredientes más utilizados en el día a día, ya sea para preparar bebidas, sazonar comidas o darle ese toque especial a recetas.

Además de su versatilidad, el limón es conocido por su aporte de vitamina C y por ser un aliado del sistema inmunológico. Por eso, es casi infaltable en cualquier lista de mercado.

Pixabay Y es que este cítrico es uno de los ingredientes más utilizados en el día a día, ya sea para preparar bebidas, sazonar comidas o darle ese toque especial a recetas.

Pero hay que tener en cuenta que no todos los limones son iguales. Aunque en Colombia la mayoría suele ser jugosa, siempre existe el riesgo de llevar a casa algunos que, pese a su buena apariencia, no tienen casi nada de jugo. Para evitar esta mala experiencia, hay ciertos detalles clave que puedes observar antes de comprarlos.

El peso

Uno de los trucos más efectivos es fijarse en el peso. Un limón que se siente más pesado en relación con su tamaño suele tener mayor cantidad de jugo. Si lo notas muy liviano, es probable que esté seco por dentro.

La cáscara

La textura de la piel también es una pista importante. Los limones más jugosos suelen tener una cáscara lisa y fina. Por el contrario, aquellos con piel gruesa o muy porosa tienden a contener menos jugo.

Color uniforme

Otro aspecto a tener en cuenta es el color. Es recomendable elegir limones con un tono uniforme, sin manchas oscuras, partes amarillentas o marcas irregulares. Estas señales pueden indicar que el fruto no está en su mejor estado.