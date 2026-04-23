En las últimas horas fue reportado un nuevo homicidio bajo la modalidad de sicariato en el área rural del municipio de Albania, La Guajira.

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Las autoridades identificaron a la víctima como Luis Alberto de Alba Mercado, de 37 años, quien era conocido como ‘El Mencho’.

El atentado fue perpetrado a las 11:00 de la mañana de este jueves, manzana 3 casa 1, jurisdicción del barrio Luna del Río, en el corregimiento de Cuestecita.

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Según la información preliminar suministrada por la Policía, De Alba Mercado, se encontraba en el interior de su vivienda, cuando llegaron dos individuos a bordo de un vehículo marca Toyota Prado de color gris. Uno de ellos desciende, ingresa a la vivienda, desenfunda un arma de fuego, dispara contra la humanidad del mencionado y huye del sitio con rumbo desconocido junto a su cómplice.

Los impactos de bala le causaron la muerte en el acto a ‘El Mencho’, quien quedó tendido en la sala, ante la impresión de los seres queridos.

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Al lugar llegaron unidades de la Policía Nacional para acordonar la escena. Minutos después, una avanzada del Laboratorio Móvil de Criminalística realizó la inspección judicial e iniciaron las investigaciones para establecer los móviles del homicidio.