En la tarde de este martes 14 abril se registró un atentado a bala que cobró la vida de un joven en el área rural del municipio Albania, La Guajira.

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Las autoridades revelaron que la víctima fue identificada como Brayan Caballero Morales, quien laboraba en una finca de la región como parcelero.

El homicidio fue perpetrado en jurisdicción del corregimiento de Porciosa, donde el mencionado se encontraba en la casa de su suegra, cuando fue sorprendido por hombres que se movilizaban en una motocicleta. El que hacía las veces de parrillero sacó un arma de fuego, se le acercó, le disparó en repetidas oportunidades y huyó junto a su cómplice.

Se conoció que los impactos de bala le causaron la muerte en el acto, aunque los familiares intentaron auxiliarlo, pero se percataron de que ya no tenía signos vitales.

Unidades de la Policía de La Guajira llegaron al lugar para acordonar la escena del crimen. De igual manera, una avanzada del Laboratorio Móvil de Criminalística de la Policía Judicial realizó los actos urgentes e inspección al cadáver.

En cuanto a los móviles del homicidio, investigadores del grupo de homicidios de la Sijín y Sipol de la Policía adelantan las labores para establecerlos y así dar con la captura de los responsables.