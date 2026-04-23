En desarrollo de un debate realizado en la Asamblea Departamental de Córdoba dejaron claro que la gestión del gobernador Erasmo Zuleta Bechara y su equipo en Aguas de Córdoba, que recibieron el proyecto del Acueducto Regional del San Jorge ad portas de ser declarado fallido, permitió sacarlo a flote y hoy está en fase final.

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Este anuncio indica que pronto habrá agua potable en miles de hogares de los municipios de Planeta Rica, Pueblo Nuevo, La Apartada y Buenavista.

En materia administrativa, la obra logró superar los principales obstáculos que durante años frenaron su ejecución. La reformulación aprobada en diciembre de 2024 permitió actualizar las condiciones técnicas y financieras, destrabando el proyecto y garantizando su continuidad. A partir de allí consolidaron un escenario de estabilidad que hoy permite avanzar hacia su culminación sin necesidad de nuevas reformulaciones ni adiciones presupuestales.

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Gracias a estas decisiones, el contrato alcanza una ejecución cercana al 95 % financiero, reflejando disciplina en la inversión y cumplimiento en la asignación de recursos.

En el componente técnico, el avance físico también supera el 95%, con estructuras clave prácticamente finalizadas. La Planta de Tratamiento de Agua Potable (PTAP) alcanza más del 97 % de ejecución, al igual que las líneas de conducción que conectan a los municipios beneficiados. Los sistemas de almacenamiento están cerca del 100 %, mientras que los componentes de captación, bombeo y sistema eléctrico avanzan en su fase final.

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Actualmente, el proyecto entra en una etapa determinante: la fase de pruebas. Este proceso permitirá verificar el funcionamiento integral del sistema, desde la captación en el río San Jorge hasta la distribución del agua en municipios como Planeta Rica, Pueblo Nuevo, Buenavista y La Apartada.

Durante esta fase evaluarán la operación de los equipos, la eficiencia del sistema hidráulico y la calidad del agua, garantizando el cumplimiento de los estándares técnicos y sanitarios. Las observaciones identificadas serán atendidas en esta etapa de puesta en marcha.

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Maruen Jabib Janna, gerente de Aguas de Córdoba, destacó que el proyecto fue recibido con más de 1.050 días de suspensión, lo que obligó a realizar una revisión integral que permitiera recuperar su viabilidad.

“El proyecto pasó de un 79,40 % de avance a cerca del 95 % actual, con redes y equipos principales ya instalados, lo que nos permite avanzar hacia la fase final de pruebas y puesta en funcionamiento”, indicó el funcionario.