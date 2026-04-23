Un golazo en el último minuto de la prórroga, anotado de espuela por el portugués Tiago Tomas, consumó la remontada ante el Friburgo del Stuttgart (2-1) que le llevó a la final de la Copa de Alemania que disputará el próximo 23 de febrero contra el Bayern Munich, del colombiano Luis Díaz.

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Por tercera vez en la historia el Stuttgart y el Bayern Múnich jugarán por el trofeo. Las dos anteriores, en la temporada 1985-86 y en la 2012-13 disputaron la final. En ambas ganó el Bayern que el miércoles ganó al Bayer Leverkusen para situarse en la final.

Sufrió el Stuttgart, vigente campeón, para alargar la defensa de su título y jugar la octava final de su historia que le han proporcionado hasta ahora cuatro trofeos, porque el Friburgo tomó ventaja a la media hora con el gol de Maximilian Eggestein.

El Friburgo, que no tiene ningún trofeo y que solo ha disputado una final, mantuvo el tipo hasta el minuto 70 cuando un buen pase del marroquí Bilal El Khannouss fue aprovechado en un contraataque por Deniz Undav, que firmó el empate.

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El equilibrio se mantuvo hasta la prórroga y cuando el desenlace apuntaba a los penaltis, otro buen pase de El Khannouss fue rematado de espuela por Tiago Tomas que batió por segunda vez a Florian Muller y dio el triunfo al conjunto local.

El Stuttgart disputará la final ante el Bayern. El Friburgo puja por la Liga Europa. Tiene las semifinales contra el Braga.

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