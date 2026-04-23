La japonesa Naomi Osaka, tal y como sucedió en el Abierto de Australia y en los WTA 1.000 de Indian Wells y Miami, tuvo una llamativa puesta en escena para afrontar su partido de segunda ronda del Torneo de Madrid que sacó adelante con una victoria sobre la colombiana Camila Osorio por 6-2 y 7-5.

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El colorido y llamativo pañuelo con el que envolvió su cabeza, a juego con su indumentaria, no pasó desapercibido. Se ha convertido en una seña de identidad de la nipona, que disputó con éxito su primer encuentro sobre arcilla de la temporada.

Osaka, decimocuarta favorita, acabó con las expectativas de Osorio, que ya piensa en el WTA 1.000 de Roma, donde tendrá que disputar la fase de clasificación.

Naomi Osaka, que ganó con solvencia la primera manga, tuvo que recurrir a su mejor tenis para evitar que el empuje de la sudamericana llevara el choque al tercer set.

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De hecho, Osorio, con 5-4, sacó para ganar la manga, pero la japonesa ganó tres juegos seguidos y cerró el triunfo, el tercero en cuatro partidos contra la colombiana.

La jugadora japonesa se medirá en dieciseisavos de final con la ucraniana Anhelina Kalinina, que eliminó a la checa Marie Bouzkova por 6-4 y 6-3.