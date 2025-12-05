Nuevos detalles se conocen alrededor del atentado sicarial registrado hacia las 8:40 de la mañana de este viernes 5 de diciembre en el sector de Miramar, en el norte de Barranquilla, hecho que dejó un saldo de un hombre muerto y otro herido.

La Policía Metropolitana identificó a la víctima fatal de este suceso como Néstor Moisés Santamaría Bastidas, hombre que conducía una camioneta Toyota, color blanco y de placas IWY-619. Mientras que el herido, quien viajaba como copiloto, como Luis Carlos Navarro Muñoz.

El reporte de la autoridad señala que los hombres se dirigían en el automotor hacia un gimnasio, como rutinariamente lo hacían, cuando fueron abordados por dos criminales en moto a la altura de la transversal 44 con calle 105 del mencionado sector.

En ese punto, el hombre que se movilizaba como parrillero sacó un arma de fuego y disparó en repetidas ocasiones contra el vidrio del conductor, impactando a la víctima y a su amigo.

De acuerdo con testigos, los agresores llevaban uniformes similares a los de una empresa de aseo, lo que habría permitido una aproximación a la camioneta sin levantar sospechas de las víctimas.

Tras el ataque, el hoy occiso habría perdido el control del vehículo y por eso fue a parar contra un poste de energía fuera de la carretera.

Usuarios de la vía y trabajadores de construcciones cercanas manifestaron a las autoridades que no se habrían escuchado detonaciones, lo que sugeriría el uso de un silenciador para cometerse el atentado, y que lo que alertó fue el fuerte choque de la camioneta contra el poste.

En el lugar fue auxiliado Navarro Muñoz y cuando la comunidad trató de hacer lo mismo con Santamaría Bastidas notaron que este había quedado sin signos vitales frente al volante del vehículo.

Fuentes judiciales indicaron que la víctima fatal tenía como ocupación la compra y venta de inmuebles de propiedad horizontal (apartamentos, casas y terrenos), ubicados en la ciudad de Barranquilla. Además tenía anotaciones por los delitos de lesiones personales y por homicidio, en registros del año 2014.