La Alcaldía de Barranquilla puso en funcionamiento un nuevo espacio para las familias de Barranquilla, el cual se encuentran espacios idóneos para el desarrollo de sus actividades recreativas y deportivas.

El mandatario distrital, Alejandro Char, hizo entrega del nuevo parque que se construyó dentro del Bosque Urbano Miramar.

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“Lo prometimos y lo cumplimos. El Bosque Urbano Miramar ya tiene su parque para el disfrute de toda la comunidad. Este espacio, además de contar con una pista destinada a la práctica de ciclomontañismo y senderismo, llega con juegos infantiles, zona biosaludable para calistenia, plazoleta, senderos, zonas de estancia para compartir y amplias áreas verdes pensadas para el encuentro y la recreación”, expresó el alcalde.

El burgomaestre agregó que “más que un parque, es un lugar para volver a encontrarnos, para que los niños jueguen y la comunidad comparta y se mantenga unida”.

De igual manera, durante la entrega por los nuevos espacios, el alcalde Char destacó la importancia integral de este bosque urbano de la ciudad.

“Pocas ciudades en el mundo se pueden dar el lujo de tener un bosque seco tropical dentro de la ciudad. Eso permite el disfrute para el ejercicio, respirar aire puro, tener un espacio para contemplar todos los animales que están en el sector”.

Este nuevo parque, ubicado en la localidad Norte-Centro Histórico, beneficiará a una población aproximada de 2.200 habitantes. Este espacio tendrá un área total de 725 metros cuadrados que incluyen juegos infantiles, zonas de biosaludables para calistenia, plazoleta, senderos, zonas verdes y zonas de estancia para actividades sociales y recreativas.

“Además, al lado de ese bosque tenemos una pista de ciclomontañismo de casi 4.5 kilómetros de longitud, junto con el senderismo, y si ahora le incorporas el parque, que es lo que las mamás y papás nos pedían para sus hijos, vamos a tener un bosque seco tropical mucho más usado por la gente, mucho más contemplado, y ese contacto con la naturaleza es muy importante, porque es la manera de comprometer a las familias, a los niños, a las futuras generaciones con el medioambiente”.

Para Fanny Sánchez, habitante del sector y madre de dos pequeños niños, este nuevo espacio permitirá que la familia completa goce del escenario, al tiempo que les brinda tranquilidad a los padres de poder llevar a sus hijos a espacios seguros.

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“Para nosotros es muy importante este tipo de parque tan hermoso para la recreación de los niños. Es muy significativo saber que podemos contar cada día con este espacio para que ellos puedan disfrutar sanamente. Podemos ver que este lugar está bastante seguro. Era una de las situaciones que uno, como padre de familia, cada vez que lleva a los niños al parque está como inseguro de dónde se encuentra. Aquí podemos ver que los niños están bastante seguros. Es un lugar hermoso que tenemos toda la intención de ‘sacarle el jugo’ y el máximo provecho a este lugar”.