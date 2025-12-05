Se merece todo. Cualquier homenaje le queda corto. Pero aun así se sorprendió, se emocionó y agradeció a la hinchada. Carlos ‘el Pibe’ Valderrama fue el homenajeado en la noche de este jueves 4 de diciembre en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez por parte de la hinchada de Junior de Barranquilla, que terminó ganando 2-1 ante el América de Cali, en la quinta fecha de los cuadrangulares finales.

En la tribuna sur del ‘Metro’, justo antes de empezar el partido, en los actos protocolarios, la hinchada reveló un tifo gigante del ‘Pibe’, adornando la fiesta que ya se vivió en el ‘Coloso de la Ciudadela’.

El tifo tuvo una gran imagen del terno ‘10’ rojiblanco y capitán de la selección Colombia, cuando vestía la camiseta de Junior, con la cual logró dos títulos, en 1993 y 1995.

Ante el gran homenaje, el samario respondió varias veces en su cuenta de X, donde suele ser muy activo: “Hey se pasaron de calidad muchas gracias gracias gracias. Huy esto es fuerte para mí gracias”.

Hey se pasaron de calidad muchas gracias gracias gracias Huy esto es fuerte para mí gracias — Pibe Valderrama (@PibeValderramaP) December 5, 2025

En otra respuesta, trinó: “Huy cómo pago esto. No tengo cómo pagar esto. Muchas gracias, gracias, gracias. Inolvidable para mí. Huy lo máximo, se pasaron de calidad. Gracias, gracias, gracias”.

Huy como pago esto no tengo como pagar esto muchas gracias gracias gracias inolvidable para mí Huy lo máximo se pasaron de calidad gracias gracias gracias — Pibe Valderrama (@PibeValderramaP) December 5, 2025

En Instagram, Valderrama, quien ya tiene 64 años, publicó un par de fotos del tifo y el homenaje, agradeciendo de igual forma por el detalle.

Sin cientos de comentarios en redes sociales los que se leen en cuanto a este tifo para ‘el Pibe’. Hinchas, periodistas, analistas y exjugadores destacaron el homenaje al ‘10’.

La alegría en el ‘Metro’ también se vivió porque Junior, con goples de Jermein Peña y Didier Moreno, remontó ante el América para poner un pie en la final, en la que se enfrentaría al Deportes Tolima.