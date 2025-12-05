Está a un pasito. Junior quedó muy cerca de ir a la final de la Liga-II luego de derrotar 2-1 al América, este jueves, en el estadio Metropolitano, por la quinta jornada de los cuadrangulares semifinales.

El equipo rojiblanco alcanzó los 11 puntos, tres más que Nacional, que derrotó 2-1 al Medellín y se mantuvo con vida hasta la última fecha.

Así las cosas, ‘el Tiburón’ solo necesita de un empate ante el DIM, el próximo lunes 8 de diciembre, en el Atanasio Girardot, para avanzar a la llave decisiva ante el Tolima.

En caso de perder, necesitará que Nacional no derrote a los caleños en el Pascual Guerrero para meterse en la lucha por el título. Una victoria, claramente, también clasificará al equipo dirigido por Alfredo Arias.

Si Nacional gana y Junior pierde, el clasificado se definirá por la diferencia de goles. En estos momentos los curramberos tienen +3, mientras que los antioqueños +1.

La última fecha todavía no está programa, pero se conoce que se jugará el lunes y será a la misma hora. Con un empate, los rojiblancos definirán el título ante los ‘Pijaos’, que avanzaron con una fecha de anticipación a la final.