Junior ya tiene todo listo para enfrentarse al América, este jueves, en el estadio Metropolitano, por la quinta fecha de los cuadrangulares semifinales de la Liga-II.

El entrenador Alfredo Arias le apuesta en gran parte al equipo que ha venido jugando en los últimos compromisos.

El único cambio con relación al juego frente a Nacional es la inclusión de Jermein Zidane Peña en lugar de Daniel Rivera.

Junior forma así: Mauro Silveira; Jhomier Guerrero, Jermein Peña, Lucas Monzón, Yeison Suárez; Didier Moreno, Guillermo Celis; José Enamorado, Yimmi Chará, Bryan Castrillón; Guillermo Paiva.