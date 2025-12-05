¿Suerte de campeón? Sí, puede que haya algo de eso, por su puesto, siempre se necesita una cuota, pero es más que eso, es el corazón y la seguridad de hierro de Jermein Peña, es la lucha y oportunismo para el gol de Didier Moreno a pesar de sus limitaciones técnicas, la imparable gambeta de José Enamorado, la omnipresencia y constante aporte de Chará, y la lucidez, jerarquía y experiencia de un inacabable como Teófilo Gutiérrez, que a sus 40 años todavía tiene sus dosis de calidad y genialidad.

Cuando las esperanzas se extinguían, el América se afianzaba con la ventaja 1-0 y el Junior agonizaba, Jermein Peña, que siempre, en las buenas y en las malas, está dando la batalla, tomó la lanza y ratificó en la cancha aquella vieja frase que se le ocurrió al gran Édgar Perea Arias: “¡A Junior tienes que matarlo!”.

‘El Tiburón’ se hundía en un mar de imprecisiones y confusión hasta que Peña, en el minuto 72, redondeó su partido imperial anotando de tiro libre el gol que consiguió la igualdad 1-1 y volvió a meter en la pelea al equipo.

Los ‘Diablos Rojos’ hicieron pensar en una noche infernal con el golazo que anotó Josen Escobar con un disparo al ángulo desde fuera del área, en el minuto 67.

Todo pintaba a favor de los escarlatas, pero no contaban con el corazón valiente de Jermein Zidane y el impulso que le dio a Junior la explosión de júbilo en un Metropolitano repleto de apasionados, que gritaron y alentaron sin cesar.

Duro desde el principio

La etapa inicial, como era de esperarse, no resultó fácil. América cercó sus líneas y dificultó los caminos de Junior.

Solo Enamorado era una amenaza latente, con sus sociedades por derecha con Guerrero, y con la presión que ejercía junto a Paiva.

En uno de esos acosos a la salida visitante, el extremo atlanticense le robó la cartera a Omar Bertel y se puso mano a mano con Jorge Soto, pero su definición salió desviada.

El mismo Enamorado había creado un acercamiento a los 2 minutos con un centro que Paiva no alcanzó a impactar y que Soto dejó suelto, pero Castrillón no estuvo oportuno para aprovechar el rebote.

El antioqueño, de discreto partido ante Nacional, volvió a verse desconectado y errático en sus intentos y avances ofensivos.

No le salía una. Hasta se resbaló en una magnífica y sorpresiva jugada de laboratorio de Suárez y Paiva, quien lo dejó de cara al gol.

América se hizo fuerte con el balón en los pies y el buen control que le daban Escobar y Rafael Carrascal. Los dos mediocampistas costeños le dieron circulación a la pelota y enfriaron el ímpetu de los ‘Tiburones’, que perdieron agresividad y recuperación con la salida obligada de Guillermo Celis por lesión.

Arias, tratando de darle más chispa al ataque, envió a Canchimbo en lugar de Celis, pero no surtió los efectos esperados y los escarlatas incrementaron su posesión y casi anotan con un remate de Lucumí que se fue zumbando el poste izquierdo de Silveira.

Por eso el entrenador de Junior, en el arranque del segundo periodo, procuró corregir y mandó a Fabián Ángel en lugar de un intrascendente Castrillón. Cambio cantado, pero resultó fallido.

Ángel entró titubeante, lento, sin distancia, en un ritmo distinto al que tenía el compromiso. Y Canchimbo tampoco aparecía como en los partidos anteriores, por eso Arias lo sustituyó por Teófilo, que llegó con su faro a darle luces futbolísticas al equipo en medio de la enjundia que transmitía Jermein Peña con sus labores defensivas y con el gol de tiro libre.

Teo le dio buen trato a la pelota y trajo calma en las acciones ofensivas. Reactivó a Enamorado y propició el córner, que él mismo ejecutó y en el que Didier Moreno, con otro acto de esfuerzo e insistencia, encontró el gol de la victoria y que mantiene vivas las mejores posibilidades de clasificación.

La lucha continúa, hay visitar al Medellín y sellar el paso a la final, el próximo lunes. Junior depende de sí mismo y lo puede conseguir. Tiene corazón de campeón.

MINUTO A MINUTO

2. Centro de Enamorado que se le escapa a Soto, Castrillón intenta aprovechar, pero llega tarde.

15. Un venenoso centro de Cristian Barrios que Mosquera no alcanza a conectar en el segundo palo.

15. Enamorado le roba el balón a Bertel y cara a cara con Soto define con un remate abajo que le sale desviado.

18. Gran jugada de laboratorio en la que Paiva habilita Castrillón y el paisa se resbala cuando se aprestaba a resolver.

45-1. Disparo de Lucumí que pasó zumbando el palo izquierdo de Silveira.

46. Centro de Enamorado y palomita de Paiva que se va desviada por poco.

60. Yojan Garcés recibe en el área y saca un fortísimo remate que se va cerca del vertical izquierdo de Silveira.

65. Amague y remate rasante y cruzado de Chará que Soto envió al córner.

67. Gol de América. Josen Escobar toma un rebote fuera del área y saca un disparo que se mete por el ángulo superior derecho de Silveira.

72. Gol de Junior. Tiro libre ejecutado por Jermein Peña que pega en un escarlata, se desvía y descontrola a Soto.

87. Gol de Junior. Teo levanta el tiro de esquin,

90+2. Tití Rodríguez desperdicia una clara oportunidad que le sirvió Chará.