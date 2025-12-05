El clásico paisa de Nacional vs Medellín, en la noche de este jueves 4 de diciembre, terminó en pelea, empujones y gritos. La victoria 2-1 para los ‘verdolagas’ armó una trifulca en pleno estadio Atanasio Girardot.

Los protagonistas del bochornoso episodio fueron el arquero uruguayo Washington Aguerre y el mediocampista colombiano Matheus Uribe, quienes se agarraron a puños y gritos.

Las imágenes se hicieron virales de inmediato, e inundaron las redes sociales. Todo comenzó después de que el árbitro Wilmar Roldán decretara el final del clásico antioqueño.

En ese momento, hubo intercambio de palabras y encontronazos entre jugadores de bando y bando, frente a la mirada de los aficionados.