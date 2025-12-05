Prefirió no hablar del gol. “Ahí están las imágenes para que lo vean”. La relevancia que Didier Moreno, autor de la anotación que selló la victoria de Junior 2-1 sobre América, este jueves en el ‘Metro’, en la quinta fecha del cuadrangular semifinal A de la Liga II, radica en otros aspectos, en la convicción, en la fe, en la entrega, en la perseverancia de él y de sus compañeros.

“Lo más importante de esa jugada y de todo lo que sucedió en este partido fue no dejar de creer. En eso se puede resumir este final del juego”, declaró Moreno en rueda de prensa.

Las otras frases que dejó el mediocampista de marca fueron las siguientes:

La emoción en el momento del gol: “Fue una descarga de emociones conseguir el gol de la ventaja con tan poco tiempo para que terminara el partido. Lo habíamos luchado mucho. Una vez más nos tocó remar desde atrás ante un gran rival, que este año nos había puesto las cosas muy difíciles y no habíamos podido sacar ventaja”.

La importancia del triunfo: “Creo que hoy fue el partido más importante del semestre para nosotros y logramos conseguir esa ventaja que tanto habíamos buscado”.

Josefina Villarreal

El desgaste físico del equipo: “Había un cúmulo de cansancio y fatiga, no solo por este partido, sino por todos los que hemos afrontado, porque muchas veces nos ha tocado venir desde atrás”.

La mentalidad del grupo: “Este es un grupo que trabaja, que pelea, que se entrena igual a como compite, siempre con ganas de ganar, de sumar y de seguir dándole alegrías a la gente”.

La hinchada: “Quiero felicitar a nuestra gente por el espectáculo que brindaron, por el acompañamiento durante todo el semestre. Han sido un pilar fundamental para poder tener esta posibilidad de ir a Medellín a pelear el paso a la gran final. Gracias por la fiesta que dieron hoy. Creo que estuvimos a la altura para retribuirles esta alegría”.

La fuerza colectiva: “Esto es fruto del trabajo de todo un plantel que se esfuerza cada día para conseguir victorias”.

