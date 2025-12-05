Su actuación fue imperial. Jermein Zidane Peña cumplió un trabajo defensivo perfecto, inyectó de ánimo a sus compañeros y anotó un gol en el peor momento de Junior para liderar la remontada 2-1 sobre América de Cali, en la noche de este jueves en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez, en la quinta fecha del cuadrangular semifinal de la Liga II.

Uno por uno, el magdalenense, sin duda, fue la figura de los ‘Tiburones’ y de todo el partido.

Mauro Silveira: seguro en las pelotas quietas y en movimiento que América elevó desde los costados. No pudo evitar el golazo de Josen Escobar. (6)

Jhomier Guerrero: voluntarioso e insistente, pero no estaba en su noche. Erro varios pases fáciles con los que se podía haber propiciado opciones de gol. (5)

Jermein Peña: ejemplar derroche de determinación, valentía y testosterona con las que se debe encarar esta clase de partidos. Seguro y solvente para defender y manejar el balón. Energía que contagia. Muy bien en todo. (9)

Lucas Monzón: sobrio y sólido en la zaga. No tuvo problemas ni tartamudeos en cumplimiento de su deber. Ya se le vio en mejor forma física y con mejor distancia. Valió la pena la espera, brinda seguridad en el juego aéreo y en el mano a mano. (7)

Yeison Suárez: mejoró ofensivamente en el segundo tiempo, cuando tuvo varios acercamientos de peligro. En la etapa inicial se le veía tímido y algo inconsistente. No está mostrando su mejor versión. Le está faltando apoyo del extremo por izquierda. Castrillón no le ha brindado buenas posibilidades (5.5)

Guillermo Celis: las estaba corriendo todas, como siempre, hasta que se lesionó y tuvo que ser sustituido. Su salida afectó a Junior. Perdió agresividad y recuperación. Extravió el balón. (7)

Didier Moreno: a pesar de varias malas entregas en balones dominables y para generar avances, nuevamente dejó todo en la cancha en las labores de contención. Anotó, con oportunismo y garra, el gol del triunfo. (7)

José Enamorado: cada vez que agarra el balón, intimida y produce peligro en el campo rival. Es imparable cuando encara por el costado derecho. Sus apariciones fueron intermitentes. Cuando lo pasaron al centro, no se notó mucho. Parece que estuviera jugando con alguna molestia o lesión encima. El ingreso de Teófilo lo reactivó. (6)

Yimmi Chará: el hombre de las dos áreas. A veces parece que se le acaba la gasolina, pero aparece por todos lados mostrándose como punto de apoyo para defender y atacar. Acompaña en las dos fases del juego, con buen criterio. Afinó la puntería, pero Jorge Soto ahogó su grito de gol. (8)

Bryan Castrillón: intrascendente e impreciso, como en el juego ante Nacional. Mientras Enamorado es un peligro por derecha, Castrillón no pesa por izquierda. Se resbaló en el momento cumbre de un sorpresivo y vistoso laboratorio. Se hizo evidente su escaso aporte y era un cambio cantado. (4)

Guillermo Paiva: con el overol puesto. Nunca lo deja en casa. Trató de echarse el equipo al hombro y fabricar jugadas ofensivas al ver que no le llegaba fácil el balón. Sus cambios de frente para Enamorado dan posibilidades, pero carecieron de acompañamiento acertado. Casi anota de palomita (7)

Joel Canchimbo: le costó entrar en el ritmo del partido. El funcionamiento del equipo no le favoreció y él tampoco estaba en su noche. Entró mucho más temprano que de costumbre y no pesó tanto. Intentó sin suerte. (5)

Fabián Ángel: se vio lento y sin la agresividad que se requería en la mitad de la cancha. Careció de seguridad y exactitud en el control del balón. No dio los resultados que se esperaba con su ingreso. No ayudó a solucionar la circulación del balón que ejercía América. (4)

Teófilo Gutiérrez: su experiencia y calidad le dieron mejores posibilidades ofensivas a Junior. A partir del ingreso de Teo, encendió de nuevo Enamorado, y Chará halló en quién apoyarse. Metió un par de pases punzantes. (8)

Edwin Herrera: revitalizó el costado derecho para proteger el arco propio y buscar el contrario. Su ingreso contribuyó a la vigorosa reacción de Junior para redondear la remontada. Entró bien. (7)

‘Tití’ Rodríguez: entró con ganas y refrescó el frente de ataque en el remate del juego. Casi anota el tercero tras un pase de Chará, pero a su definición le faltó un poquito de puntería. (6)