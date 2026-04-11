Doble reto. Mirando de reojo el partido de Copa Libertadores contra Cerro Porteño de Paraguay, Junior se enfrentará a Águilas Doradas, este sábado, a partir de las 4 p. m. en el estadio Cincuentenario Arturo Bustamante, ubicado en el barrio Aranjuez, de Medellín, en la jornada 16 de la Liga I.

Después del digno y valioso empate 1-1 frente al Palmeiras, el miércoles en Cartagena, los rojiblancos vuelven a afrontar el torneo doméstico con la responsabilidad de sumar puntos que le permitan estar más cerca de la clasificación a los cuartos de final, sin perder de vista el desafío internacional, que continuará en el estadio La Nueva Olla, de Asunción, este martes, desde las 5 p. m.

Teniendo en cuenta la cercanía de los dos cotejos, luego del intenso duelo ante la encopetada escuadra brasileña, el técnico Alfredo Arias ha optado por refrescar la alineación titular y realizaría 10 modificaciones para visitar a las Águilas.

Cristian Barrios sigue siendo la única baja en el plantel. El extremo barranquillero no se recuperó de su lesión y no estará habilitado para este compromiso. Fue el único jugador de la nómina de 25 profesionales que no viajó a la capital de Antioquia. Sin embargo, no está descartado para desplazarse al país guaraní.

A los 23 futbolistas que estuvieron convocados para el primer duelo de la Libertadores (11 titulares y 12 suplentes) se les sumó Jhon Navia, el lateral izquierdo.

Esta vez Arias no incluyó en la lista de viajeros a los dos jugadores sub-20 que se permite tener en el banco de emergentes en el fútbol colombiano. Por lo tanto, de los 24 llamados, solo se usarán 18 para medirse a Águilas, 11 inicialistas y siete alternativas.

De acuerdo a algunas averiguaciones realizadas, el DT rojiblanco solo usaría en la formación estelar a uno de los titulares ante Palmeiras, Daniel ‘el Cachaco’ Rivera. El resto serían ‘players’ que han venido recibiendo pocos minutos en la cancha.

La mira está más enfocada en la Libertadores, pero no se debe descuidar la Liga.

ALFREDO ARIAS Y SUS 24 DIRIGIDOS SE DESPLAZAN EL DOMINGO A PARAGUAY

Comenzó la seguidilla de partidos y ‘la viajadera’. Junior volverá a Barranquilla el próximo miércoles. El equipo rojiblanco se marchó ayer al mediodía a Medellín para encarar su partido contra Águilas Doradas, y el domingo se desplazará a Paraguay, vía Panamá-Asunción, para afrontar el choque frente a Cerro Porteño, el martes a las 5:00 p. m. (hora colombiana).

En los planes de la escuadra rojiblanca está previsto retornar a la capital del Atlántico el miércoles para empezar a preparar el jueves el cotejo ante Llaneros FC, el domingo 19 de junio, en el estadio Romelio Martínez, a partir de las 6:20 p. m.

Probables formaciones de Águilas Doradas y Junior.

La lista completa de viajeros:

Arqueros: Mauro Silveira y Jefferson Martínez.

Laterales: Jhomier Guerrero, Edwin Herrera, Yeison Suárez y Jhon Navia.

Defensas centrales: Jermein Peña, Daniel Rivera, Lucas Monzón y Jean Pestaña.

Volantes y extremos: Guillermo Celis, Juan David Ríos, Fabián Ángel, Jesús Rivas, Harold Rivera, Yimmi Chará, Jánnenson Sarmiento, Kevin Pérez, Bryan Castrillón y Joel Canchimbo.

Delanteros: Luis Fernando Muriel, Teófilo Gutiérrez, Carlos Bacca y Guillermo Paiva.

Podría sumarse Cristian Barrios rumbo a Paraguay si logra recuperarse.