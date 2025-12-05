Nada está dicho. Falta un peldaño más. Junior quedó a un suspiro de la final de la Liga II tras vencer 2-1 al América, en Barranquilla, en una noche de jueves cargada de emociones, aciertos y autocrítica por parte del técnico Alfredo Arias, quien valoró la entrega de su equipo, reconoció errores en los cambios y destacó el respaldo de la afición como un factor decisivo.

Leer también: Junior 2, América 1: ¡Corazón de campeón!

El entrenador uruguayo explicó que el equipo cambió completamente tras la lesión de Guillermo Celis y admitió que una modificación táctica terminó debilitando al grupo.

“Retrasé a Chará buscando ganar profundidad por las bandas y sumar un delantero más, pero no salió. La verdad es que nos debilitamos con eso y el rival empezó a tener la pelota”, reconoció con franqueza.

También explicó la situación del juvenil Joel Canchimbo, a quien defendió de cualquier crítica que pueda surgir por su opaca presentación.

Leer también: Esto es lo que necesita Junior para ir a la final de la Liga-II

Arias fue claro al señalar que el joven debe crecer de manera progresiva.

“Es un chico joven y muchos pedían que fuera titular. Yo no lo puse porque tiene que ir dando los pasos correctos y no cargarlo de responsabilidad ni de tiempo en cancha. No tiene 90 minutos en primera división. Él hace diferencia cuando entra en los minutos finales, con los rivales desgastados”, comentó Arias.

“Creí que entrando nos iba a dar, que nos iba a ayudar, pero no resultó y encima recibió un golpe fuerte. Los compañeros me decían que no estaba ganando en los duelos, así que tuvimos que deshacer el cambio”, explicó.

Leer también: Así se vivió en fotos el triunfo que acerca a Junior a la final

Uno de los protagonistas de la noche fue Teófilo Gutiérrez, cuyo despliegue fue elogiado públicamente por su técnico. Arias resaltó su inteligencia táctica, su sacrificio y su liderazgo.

“Teo se multiplicó, corrió mucho, cortó jugadas. Es un jugador superclase, que aporta muchísimo dentro del campo y también al grupo, antes, durante y después de los partidos”, afirmó el charrúa.

Más allá de la victoria, el técnico prefirió no caer en excesos de confianza. Recordó que el cuadrangular ha sido uno de los más exigentes y que aún no hay clasificación matemática.

Leer también: Clásico Nacional vs. Medellín terminó en pelea, empujones y gritos

“Hemos ganado los tres de local y empatado en Medellín y Cali, y aún así no estamos clasificados porque este grupo es durísimo. Vamos con humildad, sin subestimar a nadie, pero creyendo en nosotros”, enfatizó sobre el duelo frente al DIM, el próximo lunes, en el que se necesita al menos un empate para clasificar sin depender de lo que suceda en Cali entre América y Nacional.

Arias también subrayó la capacidad de reacción de su equipo tras ir abajo en el marcador una vez más. “Tuvimos tres opciones claras antes del gol de América. Luego tocó remar otra vez, pero este es un plantel valiente, que quiere cosas grandes”, dijo.

En medio del análisis, el técnico no dejó pasar la oportunidad de destacar a la afición. “Lo que se vive en Barranquilla es impresionante: el canto, el apoyo, el aliento hasta el final. Este triunfo es también de ellos”, expresó.

Finalmente, tuvo palabras de admiración para José Enamorado, a quien calificó como una especie en extinción dentro del fútbol moderno.

“Enamorado es de esos jugadores que van quedando pocos en el fútbol. Este juego se mide en todo, pero yo creo que va a venir un golpe de tuerca para volver a prestar atención a jugadores como él. Porque si no, el fútbol va a perder espectadores. Enamorado es de los que hacen que la gente quiera ver fútbol. Como él, también el que estaba enfrente hoy: Cristian Barrios. Son jugadores que desequilibran, que engañan, que son fútbol puro”, resaltó.

Los elogios de Arias también apuntaron a la pareja de defensas centrales, Jermein Zidane Peña y el uruguayo Lucas Monzón.

Leer también: Uno por uno: Jermein Zidane Peña, el figurón de Junior y del partido

“Son dos muy buenos jugadores, jóvenes, veloces, técnicos. Por diferentes razones no los habíamos podido tener. Hoy recuperamos a Peña y tuvimos a Monzón. Fueron de los puntos altos del partido. Ojalá sigamos creyendo, sabiendo que todavía no hemos clasificado y que falta un paso más”, concluyó.