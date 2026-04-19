Hay habitantes que viven toda su vida en una misma ciudad y no conocen a profundidad el lugar que los ha visto crecer. Por supuesto, esto al final es una decisión de cada persona, aunque también les compete a las autoridades locales cultivar un sentido de pertenencia en sus residentes.

Es por esto que la Alcaldía de Barranquilla puso al servicio ‘Las Curramberas’, dos embarcaciones entregadas por la Corporación Autónoma Regional del Atlántico (CRA) que recorren los caños del río Magdalena durante una hora, aproximadamente.

La salida es desde la Aleta del Tiburón en los horarios de 3:00 p. m., 4:00 p. m., 5:00 p. m. y 6:00 p. m. a partir de los martes hasta los domingos. Tiene un costo de 50.000 pesos y los pequeños menores de 5 años no pagan boletas.

Este es un viaje para conectar con la naturaleza durante el atardecer. En los casi cuatro kilómetros de recorrido fluvial, la vegetación y la fauna serán los protagonistas. En principio, transitará por el caño Las Compañías, en donde arreglan los planchones y otros tipos de embarcaciones. En este punto es probable que usted sienta que está descubriendo una joya escondida y una nueva cara de la ciudad: los árboles, el pausado fluir de los caños y el vuelo simultáneo de muchas aves lo convertirán en turista de su propia tierra.

Las comunidades pesqueras de la ciudad son pieza clave en el proyecto.

Sin embargo, la zona más impresionante a la que lo llevarán estos pequeños barcos será el santuario de las garzas. A estos animales se les suele ver, principalmente, sobre el Malecón del Río o la Intendencia Fluvial, pero estas especies conservan sus nidos cerca del Club de Pesca.

La imagen que observará es de postal. Cientos y cientos (por no decir miles) de garzas de todo tipo sobre los árboles, emitiendo sonidos y volando sobre el cuerpo de agua. En definitiva, es un recorrido para generar conciencia sobre el medio ambiente de la ciudad, pero que también demuestra el gran potencial de Barranquilla para posicionarse como imperdible para el turismo de naturaleza.

“Hace casi 18 años los barranquilleros no veían ni de cerca la posibilidad de hacer de esta ciudad un destino turístico. En 2008 llegamos a ordenar la casa, luego a modernizar la infraestructura urbana y ahora estamos posicionándonos en el mundo por toda la oferta turística novedosa que estamos ofreciendo”, afirmó el alcalde Alejandro Char.

Leer más: A finales de este mes se entregan dos tramos de la renovada avenida Shakira

Y añadió: “Celebramos que también los emprendedores de nuestra tierra les apuesten a estos proyectos y las experiencias que enriquecen la oferta turística de Barranquilla, porque si una ciudad crece y brinda oportunidades, los principales beneficiarios son los mismos ciudadanos. Al mundo le decimos: Barranquilla está de moda, y cada vez que la visitan tienen experiencias nuevas por vivir y descubrir”.

Estas embarcaciones les pertenecen a los pescadores del corregimiento La Playa y comunidades cercanas a la ciénaga de Mallorquín. Asimismo, están siendo operadas por la agencia ZeroStress, la cual se sumó a la apuesta de generar nuevas oportunidades económicas y fortalecer el tejido social en estos territorios.

“Las Curramberas es un proyecto que tenemos con la asociación de pescadores. Este tipo de botes fue donado por la CRA y estamos creando un turismo sostenible para todos los pescadores, para así poder ayudar muchísimo más con el turismo en el Distrito”, indicó Samuel Taver, miembro de dicha agencia.

Las garzas junto a las iguanas y los capibaras son las protagonistas en este viaje por los brazos del Magdalena.

Durante el recorrido, los pescadores juegan un papel clave. Además de ser los pilotos de estas naves acuáticas, cumplen el papel de guías para enseñar con embeleso la belleza de este lugar.

Leer más: Verano advierte que la transición energética requiere mayor respaldo institucional

“Nosotros somos conocedores de la región, conocemos estos caños. Podemos mostrarle algo más al turista que viene, para que se sienta contento y agradado cuando visite Barranquilla”, expresó el pescador Wilman Orellano.

Puso de presente que este proyecto se ha convertido en su alternativa para adquirir dinero, puesto que la población de peces va en descenso.

“Nuestra calidad de vida mejoró, porque nosotros vivíamos de la pesca y, gracias a Dios, ZeroStress nos dio la oportunidad de avanzar un poquito más”, manifestó Orellano.

Una nueva Barranquilla

Para la barranquillera Sandra Carvajalino, esta apuesta turística podría afianzar el cuidado del medio ambiente.

“Esto es algo que nosotros no tenemos presente en la ciudad, llena de tanto cemento y edificios. Esto es como un contacto supercercano con la naturaleza y, además, le hace ver a la gente toda esa importancia que tiene el cuidar el medio ambiente. Definitivamente, se lo recomiendo a todos”, comentó a EL HERALDO.

Detalló que el viaje fue como “conocer otro mundo” y contagia un sentimiento de paz y tranquilidad.

De forma similar, Gabriela Correa, visitante de Tunja que vive en Bogotá, destacó el recorrido fluvial como una experiencia maravillosa que muestra una cara diferente y poco conocida de Barranquilla.

Le puede interesar: Barranquilla destaca por su memoria histórica en encuentro internacional de archivos en Panamá al celebrar sus 213 años

“Es una cara completamente distinta de la ciudad, algo que no se conocía y que se ha podido aprovechar mucho este espacio para crear turismo y atraer a muchas personas que, como yo, amamos Barranquilla”, indicó.

Por otra parte, Gabriela Barrios, una caleña que lleva 40 años viviendo en la Arenosa, afirmó que hoy la ciudad ofrece múltiples planes para visitantes y se siente orgullosa de promoverla y compartirla.

“Barranquilla está incursionando en muchas facetas del turismo y hay algo bonito en verla transformarse, verla mejorar. Todo lo que se está haciendo para que Barranquilla sea una ciudad turística es chévere”, finalizó.

Leer más: Air-e anuncia cortes por trabajos eléctricos este domingo en Barranquilla y Puerto Colombia

Limpiezas en los caños

La Alcaldía de Barranquilla le apuesta a mantener limpias las fuentes hídricas de la ciudad. Es por esto que lideran una estrategia integral para fortalecer el mantenimiento de los cuerpos de agua.

Entre las acciones distritales se encuentran labores de limpieza de arroyos por parte de la Agencia Distrital de Infraestructura (ADI) y la empresa Triple A en puntos estratégicos del sistema hídrico.

Actualmente, se realizan intervenciones diarias en la trampa de basuras del arroyo León y en el sistema de caños, incluyendo Caño Arriba, Caño del Mercado, Caño Las Compañías y Caño Los Tramposos.

Asimismo, se han ejecutado trabajos en el arroyo La Mebar y en canales contiguos a la Avenida del Río como trayecto natural de la desembocadura de estos cuerpos de agua hacia el río Magdalena, a la altura del Gran Malecón.

Estas acciones se desarrollan con el apoyo de cuadrillas especializadas de ADI, que permiten mantener el flujo adecuado del agua y reducir la acumulación de residuos en estos canales.

Gracias a la articulación con la Oficina de Servicios Públicos se desarrolla la campaña ‘Barranquilla Limpia y Linda’, con la cual se han recolectado más de 382 toneladas de residuos como colchones, camas, muebles y llantas.

El recorrido por el caño Las Compañías dura aproximadamente una hora y cuenta con un guía.

Leer más: Inversión pública, detrás de reducción de la pobreza en el departamento