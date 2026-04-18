Durante el Congreso Nacional de Transición Energética Justa y Adaptación al Cambio Climático, el gobernador del Atlántico, Eduardo Verano, afirmó que el avance de la transición energética en Colombia requiere mayor acompañamiento institucional y ajustes estructurales en el sistema eléctrico.

En su intervención, el mandatario destacó que la región Caribe tiene un papel clave en el futuro energético del país por su potencial eólico y solar, pero advirtió que este solo se materializa si se logra conectar, financiar y ejecutar.

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“Hay que construir un sistema robusto y actualizado para transmitir la energía que se produzca”, señaló.

Verano reconoció que el país ha avanzado en la incorporación de energías renovables y en la ejecución de nuevos proyectos, aunque indicó que aún existen retos importantes, especialmente en materia regulatoria.

Según explicó, persisten cuellos de botella en la transmisión, retrasos en la ejecución de proyectos, señales regulatorias inestables y una brecha entre la planeación y la implementación.

El gobernador insistió en que la transición energética no debe verse únicamente como un asunto técnico, sino como un tema con impacto social y económico.

“La energía es desarrollo, competitividad y calidad de vida; también es tranquilidad en el hogar, estudio para los niños, productividad para los comerciantes y estabilidad para las empresas”, afirmó.

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Durante su exposición, señaló que el sistema eléctrico colombiano atiende actualmente a 16,7 millones de usuarios, cuenta con cerca de 620.000 kilómetros de redes, cubre el 96 % del mercado regulado y moviliza inversiones cercanas a los 2,5 billones de pesos anuales.

No obstante, advirtió que el sistema enfrenta tensiones estructurales como el déficit financiero, el crecimiento de la demanda, restricciones en el suministro de gas y la necesidad de soluciones diferenciadas para regiones como el Caribe.

Frente a este panorama, propuso avanzar en cinco frentes: fortalecer la red de transmisión y construir nuevas subestaciones; acelerar la transición energética con tecnología y digitalización; garantizar liquidez y sostenibilidad financiera; implementar soluciones diferenciales para el Caribe; y consolidar una institucionalidad técnica, estable y confiable.

Además, planteó la necesidad de revisar el equilibrio del sistema, al considerar que en el modelo actual una parte importante del valor se concentra en la generación, mientras la transmisión, distribución y comercialización enfrentan mayores presiones.

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“Un sistema desbalanceado no responde eficientemente”, sostuvo.

El mandatario concluyó que la transición energética es una necesidad y una oportunidad para el país, pero requiere ajustes estructurales.

“La transición energética justa es una necesidad y una oportunidad, pero debe haber cambio regulatorio y acompañamiento institucional”, concluyó.

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