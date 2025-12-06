En la noche de este viernes 5 de diciembre, unos 20 integrantes del frente Ismael Ruiz de las disidencias de las Farc atacaron con explosivos y ráfagas de fusiles la estación de Policía en Tesalia, en el departamento del Huila.

Leer también: Atacan con explosivos la estación de Policía en Tesalia, Huila: disidencias estarían detrás del atentado

La acción terrorista no dejó a ningún uniformado herido, pero sí graves daños en la estructura, vehículos incinerados y locales comerciales afectados.

“Delincuentes del grupo armado Ismael Ruiz de las disidencias de las Farc atacaron con artefactos explosivos improvisados, con cilindros y con armas de fuego a las instalaciones y a los hombres y mujeres de la estación de Policía de Tesalia. Estos valerosos policías repelieron el ataque y evitaron una afectación mayor. No tenemos policías heridos; todos están sanos y salvos”, declaró el coronel Carlos Eduardo Téllez, comandante de la Policía Huila.

Una mujer policía, dentro del grupo de uniformados que repelió el ataque

La Policía Nacional resaltó que la acción en contra de la estación en Tesalia tuvo la respuesta oportuna y eficaz de un grupo de 10 policías que se encontraban en el recinto policial.

Destacó que en ese grupo también formó parte una mujer policía, que ayudó a repeler el ataque con el profesionalismo que corresponde.

Importante: Lanzan explosivo contra subestación de Policía del Patía, en Cauca: disidencias de las Farc serían los responsables

La institución armada detalló que los policías en la estación desarrollaron una maniobra defensiva que impidió la toma del lugar y que llevó a la retirada del grupo armado.

El coronel Téllez aseveró que la actuación de la patrullera fue vital, porque asumió la coordinación de parte de la maniobra en medio del fuego cruzado: “Su liderazgo operativo fue determinante en la respuesta institucional”.

Con la llegada del Ejército y refuerzos, las autoridades encontraron otros cilindros y explosivos que habían sido ubicados alrededor de la estación, muchos de los cuales no alcanzaron a activarse.