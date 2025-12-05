La Aeronáutica Civil de Colombia dio a conocer recientemente detalles sobre el caso de un joven que habría operado sin autorización 43 vuelos en el Aeropuerto Internacional El Dorado, según reveló City Tv tras conocer el documento interno.

El joven que cometió la infracción fue identificado como Juan Diego Chavarro, hijo de Carlos Andrés Chavarro, controlador de tránsito aéreo.

“El evento representa una grave violación a la normativa aeronáutica, comprometiendo la seguridad operacional en el principal aeropuerto del país”, se lee en el documento de la Aerocivil.

La Aeronáutica señaló además: “No es tolerable bajo ningún estándar técnico, legal ni ético, y requiere acciones correctivas inmediatas”.

Respecto a la operación no autorizada, la entidad enfatizó que “se vio comprometida directamente la seguridad operacional con la participación de una persona sin formación técnica ni licencia, en la frecuencia aeronáutica durante 1 hora y 24 minutos, quien emitió instrucciones a 43 vuelos, representando una exposición crítica al riesgo”.

El documento, conocido por el medio antes citado, añadió que el hecho constituye “una falla activa tipo violación, no error operacional”, y que su calificación no depende de un análisis tradicional de probabilidad o severidad, sino que se trata directamente de “un evento intolerable”.

Además, al parecer, esta no sería la primera vez que este joven toma el control de la torre de este aeropuerto en Bogotá.