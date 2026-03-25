La revisión técnico-mecánica es uno de los requisitos obligatorios para circular en Colombia, junto con el Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT) y el pago del impuesto vehicular, sin embargo, las autoridades señalaron que un grupo de vehículos no deberá hacer la revisión técnico-mecánica este 2026.

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Cabe señalar que este procedimiento permite verificar el estado general del vehículo y garantizar condiciones mínimas de seguridad y control de emisiones contaminantes.

La normativa vigente introdujo cambios importantes que benefician a ciertos conductores. A través del Plan Nacional de Desarrollo, contemplado en la Ley 2294 de 2023, se establecieron excepciones que permiten aplazar esta obligación para algunos vehículos, dependiendo de su tipo de uso y antigüedad.

Sobre la excepción de este 2026, la normativa señala que la medida aplica principalmente a vehículos nuevos, siempre y cuando cumplan con los requisitos definidos por la ley.

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Sin embargo, la medida no elimina el trámite, pero sí modifica los tiempos en los que debe cumplirse.

¿Cuáles son las excepciones?

La revisión técnico-mecánica no será obligatoria en este 2026 durante un periodo determinado, dependiendo de la matrícula.

En el caso de los vehículos particulares nuevos, la primera revisión debe realizarse únicamente a partir del quinto año desde su registro en el sistema nacional automotor, es decir que durante ese tiempo no están obligados a cumplir con este requisito.

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En cuanto a las motocicletas nuevas y los vehículos de servicio público, estos deberán realizar su primera revisión técnico-mecánica después de cumplir dos años desde su matrícula.

¿Cuánto tiempo pueden circular sin la revisión?