La semana pasada el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) anunció la apertura de una investigación sobre el comportamiento de la creadora de contenido y empresaria Daneidy Barrera Rojas, conocida en redes sociales como Epa Colombia, dentro de la escuela de Carabineros donde se encuentra recluida desde el año pasado en Bogotá.

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Redes sociales Epa Colombia saliendo de la cárcel El Buen Pastor.

Esto a raíz del informe relevado por ‘Noticias RCN’ que da cuenta de una vida llena de lujos, excesos y hasta peleas protagonizadas por Epa Colombia en su lugar de reclusión, donde cumple una condena a 5 años y 3 meses de prisión por los delitos de instigación a delinquir con fines terroristas, perturbación en servicio público de transporte colectivo y daño en bien ajeno, por haber vandalizado una estación de Transmilenio en 2019.

De acuerdo con el informe revelado por ‘Noticias RCN’, entre noviembre de 2025 y enero de 2026 a Barrera Rojas le habrían encontrado al menos cinco teléfonos celulares, lo que constituye una falta grave, ya que estos dispositivos están prohibidos para personas privadas de la libertad. Este hallazgo encendió las alertas sobre posibles irregularidades en su custodia.

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El documento también precisa un episodio inusual en el que los funcionarios no lograban ubicarla dentro de la Escuela de Carabineros. Tras una búsqueda, la influenciadora fue encontrada dentro de un vehículo Mini Cooper de color morado que, según ella, era de su propiedad y que habría ingresado sin autorización debido a un descuido en los controles de seguridad. Epa Colombia aseguró que el automóvil sería un regalo para su pareja, Karol Samantha.

Tomada de Instagram @epa_colombia

Asimismo, la creadora de contenido habría protagonizado amenazas contra funcionarios de la Policía Nacional. En uno de los casos, tras recibir indicaciones sobre el protocolo de visitas, reaccionó de forma alterada y lanzó advertencias a un miembro de la guardia, lo que quedó consignado en el informe.

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Barrera habría tenido además discusiones con otras reclusas, entre ellas Margaret Chacón, quien está detenida por el caso del asesinato del fiscal paraguayo, Marcelo Pecci, según el documento reservado.

Esto dijeron el papá y la pareja de Epa Colombia

Tras la polémica que desató el informe, Gerardo Barrera, el padre de ‘Epa Colombia’, hizo un video en el que asegura que no es cierto que su hija tenga lujos en su lugar de reclusión.

“Estamos al frente de la Escuela de Carabineros, donde está mi hija, ‘Epa Colombia’, donde está torturada psicologicamente y hay un medio de comunicación que inventa un poco de mentiras y chismes, lo que es, es un medio misógino, que dice que vive en unos lujos y ahí lo que hay es una estufa con dos puestos, eso es lo que hay para nueve personas. Esos son los lujos increíbles (...) Son de lo peor, diciendo mentiras a toda hora”, aseveró Gerardo Barrera en el video.

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Karol Samantha, pareja de Epa Colombia, se pronunció en el mismo sentido, exigiendo responsabilidad y compromiso con la verdad a los medios de comunicación.

“Gracias por siempre estar aquí, por apoyarnos (...) Quiero hacer una invitación a los medios de comunicación, ustedes si saben que tienen una responsabilidad muy grande de transmitir información a todo el mundo, informen y no desinformen más, no desorienten a las personas (...) Solo por generar visitar, por generar números (...) Muchas veces es difícil callar”, sostuvo.