El próximo 31 de marzo vence el plazo para renovar la matrícula mercantil de los empresarios adscritos a la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia. A continuación, le explicamos cómo realizar este trámite.
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Más de 152 mil empresarios de Medellín y de las subregiones de Occidente, Suroeste, Aburrá Norte, Bajo Cauca y Norte deberán cumplir con este requisito dentro del tiempo establecido por la entidad.
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El proceso de renovación puede hacerse de forma presencial en las sedes del centro y El Poblado, además de los centros regionales ubicados en Bello, Santa Fe de Antioquia, Yarumal, Caucasia y Ciudad Bolívar. También están habilitados tres nuevos puntos de atención en Santa Rosa de Osos, Andes y en el centro comercial Unicentro, en Medellín. De igual manera, el trámite está disponible de manera virtual a través de camaramedellin.com.co.
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Cabe recordar que la renovación de la matrícula mercantil es obligatoria para todas las empresas, independientemente de su tamaño o actividad económica.
Finalmente, no cumplir con este proceso dentro del plazo establecido puede derivar en sanciones económicas. Para más información, los usuarios pueden comunicarse a la línea de WhatsApp 315 612 1069.