Fue cancelada la reunión entre delegaciones de alto nivel de Colombia y Ecuador, prevista para este 25 y 26 de marzo en Lima, Perú, y que tenía el objeto de aliviar la creciente tensión diplomática entre ambos países, principalmente por las medidas arancelarias impuestas primero por Quito y respondidas en reciprocidad por Bogotá.

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La Cancillería había anunciado en días previos el encuentro que se realizaría en la sede de la Comunidad Andina y contaría inicialmente con la presencia de los cancilleres, pero luego se dijo que era con la de los vicecancilleres, hasta que fue definitivamente cancelada.

El presidente ecuatoriano Daniel Noboa impuso semanas atrás aranceles a productos colombianos argumentando una supuesta falta de cooperación de Colombia en la lucha contra grupos criminales en la frontera.

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Y también se iba a tratar el hallazgo de un artefacto explosivo del lado colombiano y que, de acuerdo a las investigaciones, habría caído en territorio ecuatoriano y terminó rebotando en el territorio nacional.

El presidente Gustavo Petro había llegado a hablar de supuestos bombardeos, mientras que Ecuador lo negó. Luego una comisión especializada estableció que no se trató de un ataque de Quito.

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El encuentro se habría caído en últimas al parecer porque en la representación ecuatoriana ya no estaría la vicecanciller sino un funcionario de menor rango, lo que hizo que Bogotá desistiera.

Y por ahora no hay una fecha para reanudar el diálogo entre ambos países vecinos.