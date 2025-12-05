Todo listo para la apasionante definición del Grupo A de los cuadrangulares semifinales de la Liga-II.

Junior y Nacional lucharán en la última jornada de la zona para saber quién jugará la final ante el Deportes Tolima, que clasificó con una fecha de anticipación.

Este viernes, la Dimayor anunció el día y la hora confirmados para estos juegos. Junior visitará al Deportivo Independiente Medellín, este lunes, a partir de las 5:15 p. m., en el estadio Atanasio Girardot.

A la misma hora, pero en el Olímpico Pascual Guerrero, de Cali, América recibirá al Atlético Nacional.

Por los lados del Grupo B, los ‘Pijaos’, que seguramente rotarán su nómina, recibirán a Fortaleza, ese mismo día, a las 3 p. m., mientras que Bucaramanga cerrará la jornada ante Santa Fe, en El Campín, a las 7:20 p. m.

Así las cosas, todavía tendrá un par de días el entrenador Alfredo Arias para recuperar a su equipo y buscar el paso a la final en Medellín.