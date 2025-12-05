Los alcaldes de Valledupar, Ernesto Orozco Durán, y de Cartagena, Dumek Turbay Paz, le ofrecieron a Junior los estadios de sus ciudades, el Armando Maestre y el Jaime Morón, como sede para los partidos internacionales que disputará el club rojiblanco en 2026.

El equipo de Alfredo Arias tendrá que cambiar de casa para afrontar sus compromisos internacionales el próximo años. El club, a través de su gerente general, Héctor Fabio Báez, le reconfirmó a EL HERALDO que la ampliación del aforo y las obras de modernización que se iniciarán el 1 de enero en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez —con miras a la final de la Copa Sudamericana 2026, asignada a Barranquilla el viernes pasado—, el equipo deberá buscar una sede alterna para disputar torneos de la Conmebol.

Está garantizado que Junior afrontará un torneo internacional en 2026. Ya tiene cupo en la Copa Sudamericana, pero si logra llegar a la final y se corona campeón de la Liga, jugará la Copa Libertadores.

La segunda opción natural dentro de la ciudad, el estadio Romelio Martínez, no es viable para competencias continentales. Su capacidad y su infraestructura no alcanzan los mínimos exigidos por la Conmebol, por lo que queda descartado tanto para la Copa Sudamericana como para la Copa Libertadores.

Con ese panorama, Junior ya baraja alternativas en la región Caribe. Ciudades cercanas como Cartagena y Santa Marta aparecen como candidatas naturales para recibir al equipo si logra su clasificación a torneos Conmebol.

¿Valledupar o Cartagena?

El alcalde de la capital de Bolívar, Dumek Turbay Paz, le ofreció a Junior el estadio Jaime Morón.

“Si el cuadro tiburón necesita estadio para jugar sus encuentros internacionales en 2026 mientras el Metro es ampliado, nuestra ciudad está más que lista para recibirlo. Cartagena es el mejor plan para vivir y disfrutar del deporte”, publicó el mandatario local en su cuenta de X.

También se dirigió a los directivos del cuadro barranquillero: “A los propietarios y directivos del Junior les informo que tienen las puertas abiertas del Jaime Morón y cuentan con todo el apoyo que necesiten por parte de la Alcaldía de Cartagena”.

Por su parte, el alcalde de Valledupar, Ernesto Orozco Durán, se dirigió a Alejandro Char, mandatario de Barranquilla, para también poner a disposición el escenario deportivo de la capital del Cesar.

“Compadre, Alejandro Char, la casa del Junior para 2026, en los torneos internacionales, debe ser Valledupar. Ya tuvimos la Copa Sudamericana y cumplimos los estándares de la Conmebol, por eso les pongo a disposición la ciudad y el Armando Maestre para jugar los partidos o torneos”, señaló.

Agregó: “Hacemos los ajustes necesarios, pero queremos al Junior en el Valle, porque esta tierra es rojiblanca de corazón, no de presión”.