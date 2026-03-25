Daneidy Barrera Rojas, influenciadora colombiana, mejor conocida como Epa Colombia, privada de la libertad desde 2025, vuelve a estar en el centro de la atención pública tras revelarse nuevos detalles sobre su permanencia en un centro de reclusión especial en Bogotá.

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Inicialmente recluida en la cárcel El Buen Pastor, fue trasladada a la Escuela de Carabineros por razones de seguridad, debido a su alto nivel de reconocimiento público.

La semana pasada se conoció que entre noviembre de 2025 y enero de 2026 se habrían encontrado varios teléfonos celulares en su poder dentro de la Policía Nacional de Colombia, específicamente en la Escuela de Carabineros donde cumple su condena.

Además, surgieron reportes sobre la presencia de un vehículo tipo Mini Cooper dentro de las instalaciones, un hecho que actualmente está siendo verificado por las autoridades.

🚨 Polémica en prisión 🚨



Se revelan detalles sobre la vida de Epa Colombia en la cárcel… y no son precisamente discretos.



Mientras cumple una condena de más de 5 años, surgen denuncias sobre presuntos privilegios, uso indebido de 5 celulares y hasta un vehículo morado de… pic.twitter.com/DueLXzWayd — Decko. (@Frankzm) March 18, 2026

¿Cómo Epa Colombia ingresó los celulares a su celda?

El brigadier general Giovanni Cristancho, comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá, explicó que los dispositivos móviles habrían ingresado al lugar de manera irregular, presuntamente ocultos por visitantes que lograron evadir los controles de seguridad, es decir lo escondían es sus partes íntimas.

Sobre el vehículo, indicó que aún se revisa la información disponible y no descartó posibles confusiones en los reportes.

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A estos hechos se suman situaciones relacionadas con la convivencia dentro del centro. Informes internos señalan que a comienzos de enero se presentaron quejas por parte de otras personas privadas de la libertad debido al uso de música a alto volumen, lo que generó incomodidad en el entorno. Según los registros, al ser requerida por el personal de custodia, la influenciadora argumentó contar con autorización para realizar prácticas religiosas hasta cierta hora.

Policía de Bogotá La Policía Bogotá incautó varios celulares durante un operativo de registro y control en la Escuela de Carabineros en el 2025. Entre ellos el de Epa Colombia

También se reportaron desacuerdos con otras reclusas, entre ellas Margaret Chacón, con quien habría tenido diferencias personales dentro del espacio compartido. Días después, otras internas presentaron quejas adicionales relacionadas con la convivencia y posibles solicitudes de traslado dentro del centro.

Actualmente, Daneidy Barrera Rojas cumple una condena superior a cinco años por delitos relacionados con daño en bien ajeno, perturbación del servicio público e instigación a delinquir, tras los hechos ocurridos en noviembre de 2019 durante las protestas del paro nacional, cuando se viralizó un video en el que dañaba infraestructura de TransMilenio.