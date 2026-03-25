Colombia y España reforzaron esta semana su cooperación para la protección del patrimonio y la lucha contra el tráfico ilícito de bienes culturales en un encuentro bilateral que concluye este miércoles en Cartagena de Indias.

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La reunión, organizada por los ministerios de Cultura de ambos países, se llevó a cabo ayer y hoy en el Centro de Formación de la Cooperación Española, con el objetivo de intercambiar experiencias y consolidar estrategias conjuntas frente a este fenómeno ilegal.

Durante la apertura, la viceministra de los Patrimonios, las Memorias y la Gobernanza Cultural de Colombia, Saia María Vergara, subrayó la importancia de fortalecer el diálogo para mejorar aspectos como la evaluación de bienes culturales y la prevención de su comercialización ilegal.

Ambos países coincidieron en que el tráfico ilícito de bienes culturales no solo implica pérdidas materiales, sino que afecta la memoria, la identidad y los vínculos históricos de las comunidades, además de estar vinculado en muchos casos a redes de delincuencia organizada.

“El tráfico ilícito de bienes culturales no solo implicó la pérdida material de objetos, sino la ruptura de los vínculos históricos y culturales que estos representaban”, expresó Vergara.

Las autoridades colombianas han recuperado más de 900 bienes arqueológicos desde 2022 mediante procesos de repatriación y durante el foro, destacaron avances de un programa nacional que involucra entidades como la Cancillería, la Policía, la Fiscalía y el Instituto Colombiano de Antropología e Historia (Icanh).

El encuentro también permitió revisar experiencias regionales y promover alianzas para enfrentar este delito, que afecta a múltiples países.

“El cuidado del patrimonio cultural fue un acto de respeto hacia quienes nos precedieron y una responsabilidad con las futuras generaciones”, concluyó la viceministra colombiana.

Por su parte, el director del Centro de Formación de la Cooperación Española, Carlos Ybarra, expresó que el encuentro representó “un paso crucial en la lucha por la preservación del patrimonio, fortaleciendo la cooperación internacional, el intercambio de conocimientos y las estrategias para prevenir el tráfico ilícito de bienes culturales”.

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“El encuentro entre Colombia y España es fundamental porque compartimos los mismos retos en la protección del patrimonio cultural”, expresó la directora general de Patrimonio Cultural y Bellas Artes del Ministerio de Cultura de España, Ángeles Albert de León, citada en un comunicado.

En enero, Colombia asumió la presidencia del Comité Intergubernamental de la Unesco para Fomentar el Retorno de Bienes Culturales a sus Países de Origen o su Restitución en caso de Apropiación Ilícita (ICPRCP, por sus siglas en inglés), cuya misión es mediar en negociaciones bilaterales para el regreso de bienes culturales a sus países de origen.