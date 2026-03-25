Tras las recientes denuncias de acoso sexual por parte de varias mujeres en reconocidos medios de comunicación del país, el Ministerio del Trabajo anunció adelantará inspecciones a estas empresas con el propósito para establecer responsabilidades a las que haya lugar.

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Antonio Sanguino, ministro del Trabajo, se refirió específicamente a Caracol Televisión donde recientemente estalló el escándalo contra los reconocidos presentadores y periodistas Ricardo Orrego y Jorge Alfredo Vargas que son acusados de acosar a otras empleadas del medio.

“Con estos instrumentos vamos a intervenir en Caracol, lo haremos esta semana, como también lo vamos a hacer en otros medios de comunicación, porque también hemos recibido denuncias sobre hechos absolutamente reprochables y reprobables de acoso laboral y acoso sexual”, sostuvo Sanguino.

El titular de la cartera del Trabajo indicó que con estas inspecciones se pretende recoger testimonios de las víctimas y analizar los protocolos internos de Caracol Televisión para establecer si existe un patrón de violencia sexual o acoso laboral.

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“Esos hechos deben ser sancionados, no solo internamente, sino también por el Ministerio del Trabajo y por la Fiscalía, como ya hemos sabido que se han anunciado actuaciones por parte de este organismo de investigación judicial”, añadió Sanguino.

Asimismo, indicó que las periodistas que se han unido para recepcionar las denuncias han habilitado un correo electrónico en el que se ya se alcanzan las 60. “Esto no solo es exclusivo de los medios de comunicación, es en el mundo laboral”.

Aunque el ministro no adelantó que habrá sanciones, sí especificó que se podrían abrir investigaciones que podrían derivar en sanciones.

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Caracol TV da por terminados los contratos de Ricardo Orrego y Jorge Alfredo Vargas

A través de un comunicado, Caracol Televisión informó que en medio de las denuncias por acoso sexual, las cuales fueron informadas por varias periodistas del canal, los presentadores y periodistas Jorge Alfredo Vargas y Ricardo Orrego fueron desvinculados de la compañía.

“En Caracol Televisión entendemos que situaciones de esta naturaleza deben ser abordadas con la máxima seriedad, con respeto por todas las personas involucradas y con un compromiso inequívoco con las víctimas y con la verdad”, se lee en el comunicado.

En ese sentido, en el caso de Ricardo Orrego, Caracol Televisión decidió dar por terminado el vínculo laboral, mientras que en la situación de Jorge Alfredo Vargas fue una terminación “de mutuo acuerdo”, por lo que ambos fueron desvinculados a raíz de este escándalo.

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En el comunicado se lee, además, que la decisión de desvincular a ambos presentadores no significa “un juicio de valor sobre los hechos denunciados, ni implican una conclusión sobre responsabilidades individuales”, sino que “responden a la necesidad de proteger la integridad de todas las personas involucradas y sus familias, asegurar que las investigaciones puedan adelantarse con plena independencia y preservar la confianza que la sociedad deposita en nuestra organización”.