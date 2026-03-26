La Corte Constitucional ratificó este miércoles, por cuarta vez , la condena contra el exdirector del Dapre, en el gobierno de Álvaro Uribe, Bernardo Moreno.

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La Sala Plena del alto tribunal confirmó las sentencias con las que dos salas de la Corte Suprema de Justicia rechazaron los alegatos de supuestas fallas en el proceso.

Cabe señalar que la Corte Constitucional, por unanimidad, desestimó la demanda de Moreno, antecedida por un choque con la Corte Suprema.

El exdirector del Dapre permanece condenado por tráfico de influencias, y bajo prisión domiciliaria, por su participación en el escándalo de corrupción conocido como ‘Yidispolítica’.

La Corte Suprema lo sentenció, tanto en la Sala de Primera Instancia como en la de Casación Penal, debido a que el acusado habría ofrecido cargos en entidades estatales a personas cercanas a la exrepresentante a la Cámara Yidis Medina, a cambio de que votaran por el acto legislativo que avaló en ese entonces la reelección inmediata de Álvaro Uribe como presidente de la República.

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Ante ello, el exfuncionario interpuso una tutela cuestionando las decisiones y asegurando que la Corte Suprema vulneró sus derechos fundamentales.

La Corte Constitucional admitió la demanda en julio de 2025 y el magistrado Juan Carlos Cortés presentó una ponencia que la Sala Plena avaló, por unanimidad, este 25 de marzo.