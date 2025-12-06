El general (r) Jorge Enrique Mora Rangel, quien fue el comandante de las Fuerzas Militares durante el Gobierno de Álvaro Uribe Vélez, murió en las últimas horas.

Mora Rangel, oriundo de Cúcuta, tuvo un papel importante dentro del Ejército, donde empezó su carrera en 1964 entrando a la Escuela Militar de Cadetes. Ya cuando tuvo un alto rango, fue parte esencial de los gobiernos de Andrés Pastrana Arango, Álvaro Uribe Vélez y Juan Manuel Santos.

Con Pastrana fue comandante del Ejército Nacional entre 1998 y 2002. Se trató de un periodo difícil para el país en el tema de seguridad, donde Mora Rangel dirigió operaciones militares.

Fue uno de los que denunció los abusos de las Farc en la zona de El Caguán y la famosa zona de distensión otorgada por la administración de Pastrana.

Posteriormente, en el gobierno de Álvaro Uribe, fue nombrado como comandante de las Fuerzas Militares. Lideró la ejecución del Plan Patriota, parte de la política de ese gobierno denominada Seguridad Democrática.

Se retiró del servicio activo en 2003, luego de 42 años en el Ejército. Fue embajador ante Corea del Sur y Alto Consejero para la Seguridad de la Gobernación de Cundinamarca, nombrado por el entonces mandatario Andrés González.

Durante el Gobierno de Santos, dentro de las negociaciones con la güerilla de las Farc, fue nombrado negociador, representando a los militares en los diálogos de La Habana, en Cuba.