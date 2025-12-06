En el barrio Primero de Mayo de Soledad solo se habla en la mañana de este sábado 6 de diciembre del espantoso crimen cometido por Albeiro Rafael Fontalvo Hernández, de 32 años de edad, quien acabó con la vida de su propia hija, en medio de un evidente caso de violencia vicaria.

Todo ocurrió en la madrugada en un domicilio localizado en la calle 15 con carrera 52, lugar en el que aparentemente permanecía Fontalvo Hernández con su hija Albeiranis Paola Fontalvo Rosado, de 7 años de edad.

De acuerdo con el reporte oficial del Grupo de Protección a la Infancia y Adolescencia de la Policía, el agresor tenía bajo su cuidado a la menor y se negó a entregarla a su madre, quien contaba con la regulación de visitas mediante un proceso administrativo.

Según la denuncia de la mamá, Lisbeth Paola Rosado, este sábado debía recoger a su hija para pasar tres días con ella, sin embargo, el padre le manifestó que “no iba a ser ni para él ni para ella”, tras lo cual tomó una cuchilla y atacó a la niña, provocándole una profunda herida en el cuello.

La menor fue trasladada al Hospital Camino Simón Bolívar, donde ingresó sin signos vitales, pese a la atención médica inmediata.

Tras el crimen, el agresor también intentó quitarse la vida cortándose el cuello en ambos lados, pero fue auxiliado por una patrulla y llevado al mismo centro asistencial, donde permanece estable bajo observación.

A esta dolorosa historia ahora se suma una carta que habría escrito Albeiro Fontalvo y en la que manifestaba lo que tenía pensado hacer.

El material, hoy bajo custodia de las autoridades, sería usado para procesarlo por homicidio agravado.

EL HERALDO conoció apartes de ese documento, dejado en la casa donde sucedió el macabro hecho.

“Te dije que no te voy a dar a mi hija y que la vas a pagar con lágrimas de sangre… Hoy 6 de diciembre vas a recordar esta fecha de por vida, me voy con mi hija… Pido perdón a mi familia, te amo mamá… Papá nunca lo olvides, no lo hago por cobarde, lo hago para que veas que mi palabra vale mucho. Lo siento mucho amiga pero no le voy a dar a mi hija esta fecha siempre la vas a recordar… Papá cuida la moto que es el regalo de mi parte…”, se lee en el texto escrito a bolígrafo y que sería de puño y letra del individuo.

Frente a Fontalvo Hernández este medio conoció que está bajo calidad de detenido en un centro asistencial y espera por su judicialización, según lo informado por las autoridades.