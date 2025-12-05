Un atentado sicarial se registró en la tarde de este viernes 5 de diciembre que dejó un muerto y un herido dentro de un negocio de comidas ubicado en el barrio La Manga, en el suroccidente de Barranquilla.

La víctima mortal fue identificada como Miguel Torresilla Díaz, conocido por la comunidad como ‘El Migue’, quien administraba el restaurante.

Según versiones preliminares entregadas por testigos, el hombre venia recibiendo amenazas y presiones extorsivas, lo que podría estar relacionado con el crimen.

En un video de cámara de seguridad que circula en redes sociales se observa a un hombre que llega caminando al restaurante. El sujeto ingresa brevemente al establecimiento, luego sale nuevamente y se dirige hacia el mostrador. Segundos después, desenfunda un arma de fuego y le dispara a Torresilla Díaz a quemarropa.

En el ataque también resultó herida otra persona, quien fue trasladada a un centro asistencial, donde permanece bajo atención médica.

Residentes del sector lamentaron profundamente lo ocurrido y describieron a ‘El Migue’ como un hombre trabajador, apreciado por su labor en la comunidad. “Era una buena persona, vendía comidas y ayudaba a muchos. No merecía morir así”, expresó un vecino consternado.

La Policía Metropolitana de Barranquilla llegó al sitio para acordonar el área y adelantar las labores de investigación. Las autoridades analizan cámaras de seguridad del sector y no descartan que el homicidio esté relacionado con el cobro de extorsiones.